"Me llama la atención cuantos maricones, lesbianas y travestis apoyan a Milei"

Camila Sosa Villada viajó a España para promocionar el lanzamiento de su reciente novela Tesis de una domesticación. Y en ese contexto, esta escritora cordobesa respondió sobre literatura, sobre su libro y sobre clima político argentino que, en ciertos sectores de España, también se sigue con atención. Más allá de la relación que une a ambos países, España estuvo a punto de tener un gobierno de derecha aliado con el fascismo de Vox, sino fuera porque resultó exitosa la arriesgada estrategia que diseñó Pedro Sánchez y que finalmente lo llevó a ser reelecto presidente.

“Me llama la atención la cantidad de maricones, de lesbianas, de travestis que apoyan a (Javier) Milei”, dijo Camila Sosa Villada. “Es algo llamativo y algo para atender sin juzgar, sin esta cosa acusatoria del progresismo, que dice: ‘Vos votaste mal’”. En paralelo, reconoce que le despierta más curiosidad este apoyo de parte de ciertos integrante del colectivo LGTBIQ+ a punto tal de ver e investigar "qué hay en el mundo de Milei para que les parezca atractivo y justo" a algunas de estas personas.

El resultado del balotaje presidencial de noviembre 2023 le hizo lamentar a Camila Sosa Villada que la "sociedad argentina” se "alíe” con “los discursos que pretende excluir, asesinar y perseguir" a esta comunidad (LGTBIQ+). De todos modos, según ella, Javier Milei es sólo la "punta del iceberg" porque para llegar hasta la presidencia tuvo ayuda incluso de quienes mostraron desinterés por las elecciones.

“De alguna manera también mi actitud en las últimas elecciones, que fue como decir: ‘Está todo mal', tiene algo que ver con que hoy Javier Milei esté en el poder; asumo mi responsabilidad", dijo la escritora argentina. Eso resultó también en el presente, en una Argentina donde “estamos todos con miedo a ser pobres, con miedo a tener hambre, con miedo a no poder pagar ‘los privilegios’ (palabra usada como metáfora) que tenemos".

"TRAVESTI" ANTES QUE "MUJER TRANS"

Fuera de su mirada sobre la coyuntura argentina, en su paso por Madrid, Camila Sosa Villada insistió en su "derecho a provocar en la vida y la literatura”. Y en referencia a su novela Tesis de una domesticación explicó que la protagonista es "travesti”, no una mujer trans. "No sé quién armó este quilombo, ignorando la existencia de un lenguaje en América Latina que tiene que ver con el travestismo”, dijo Camila. “Las travestis latinoamericanas existimos desde antes de que llegaran los españoles a nuestro continente; existíamos en colonia, existíamos entre los mapuches, existíamos entre los incas, existíamos entre los mayas, teníamos y tenemos una historia. Entonces, nosotras siempre fuimos travestis”.

También explica que la palabra “travesti”, en América Latina, remite siempre a imágenes como "la noche, la pobreza, la ropa, los cuerpos, los clientes, el semen, los crímenes o el rechazo", por tanto, "es mucho más literaria que decir mujeres trans. Una dice 'mujeres trans' y a lo único que se refiere es una identidad que parece nacida de un repollo. Vos decís travesti y tenés todo un aparato económico, político, un aparato de custodia alrededor. Por eso me reivindico como tal y me niego a usar mujeres trans para escribir, me parece antiliterario", definió Camila Sosa Villada.

Fuente: EuropaPress