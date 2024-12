Médicos del Hospital Regional detallaron por qué paran

Representantes de diferentes servicios que componen el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia anticiparon la realización de medidas de fuerza “hasta que el gobierno muestre hechos y no solamente promesas".

Representantes de diferentes servicios que componen el hospital Regional “Manuel Sanguinetti” incluyendo el Área Externa, anticiparon la realización de medidas de fuerza “hasta que el gobierno muestre hechos y no solamente promesas”, resumió el vocero Juan Tejerina. Habrá un paro de 48 horas este jueves y viernes, atendiendo solo guardias por motivos extremos.

Los trabajadores de la Salud expresaron la situación que atraviesan, considerando que no existen “motivos para festejar” en las fiestas de fin de año. Al lamentar el contexto nacional y las medidas que en la Provincia afectan la prestación del servicio, plantearon que “el valor de una hora médica en la guardia de urgencia es menor al de una Coca Cola”.

“Llegamos a un fin de año muy difícil para el sector de salud. Ha sido un año marcado por el ajuste, la inflación, los bajos salarios y la creciente demanda asistencial. En este contexto el sector médico de la provincia se ve obligado a convocar a una medida de fuerza y no debería ser así. Hoy estamos acá exigiendo lo que se nos prometió, lo que se acordó hace meses con un gobierno que lamentablemente vuelve a incumplir su palabra”, remarcó Tejerina.

Hizo referencia a lo acordado el pasado 6 de agosto en el marco de la conciliación obligatoria al darse por cerrado el conflicto. “Había un compromiso de resolver a la brevedad los mismos problemas que hoy nos tienen a la puerta de nuestros hospitales. ¿Qué pasó? Nada, la situación sigue igual y lo que es aún peor, persiste en situaciones que son simplemente insostenibles”.

El vocero de los trabajadores hospitalarios indicó que parte del personal dejó de realizar guardias extras debido al pago del impuesto a las ganancias. “O bien pagan las horas de niñera con lo que ganan en horas de trabajo, con sueldos en el primer nivel de atención que en algunos casos apenas supera la línea de pobreza, salarios básicos de trescientos mil pesos que resultan injustos”.

Tejerina explicó que existe un compromiso por parte del personal médico que realizan horas de guardia y que “cuando necesitan una licencia médica, ya sea por embarazo o salud, ven su sueldo reducido a un tercio de lo que cobran, teniendo que afrontar el puerperio o una situación de enfermedad con ese salario. Mientras tanto, el sector privado está pagando entre tres y cuatro veces más que lo que paga el gobierno de Chubut por las mismas horas de trabajo, generando que los médicos abandonen el sector público para migrar al sector privado, lo que degrada sistemáticamente la oferta de asistencia médica en los hospitales y centros de salud”.

“Los chubutenses –soslayó- deben saber que esta es la razón por la cual hay que esperar cuatro horas en una guardia o por demora de dos meses en conseguir un turno con un especialista. Hay ciudades que se quedaron sin especialistas y en muchos hospitales rurales directamente no hay médicos. Es urgente que el gobierno de Chubut abandone la pereza y la inacción y asuma una verdadera acción. No parches”.

Tejerina reclamó un mayor presupuesto y más gestión para Salud y transmitió ese pedido a las autoridades provinciales. “Hemos alertado en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Salud sobre la situación y lejos de desmentir nuestro diagnóstico, se reconoce la gravedad del problema y acordamos soluciones que hasta hoy no se han concretado. Nos encontramos con un gobierno que ha destrozado su palabra, no dejando otra opción que la medida de fuerza para visibilizar la problemática que repercute no solamente sobre los profesionales de la salud sino también sobre toda la comunidad, evidenciando un plan sistemático de vaciamiento de la salud pública, de lo cual hay un solo responsable y es el gobierno provincial”.