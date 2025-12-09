Mejoras en el Centro de Día para Adultos Mayores

El municipio llevó adelante una serie de trabajos de renovación en la institución que se emplaza en el barrio San Martín.

Este martes por la mañana, el secretario y la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas y Julieta Miranda, junto con la directora de la institución, Beatriz Barría, compartieron un desayuno con los adultos mayores para presentar oficialmente los trabajos finalizados.

Las tareas incluyeron el recambio de luminarias, trabajos de pintura y una profunda limpieza general del edificio.

Durante la actividad, Rivas resaltó el valor simbólico y social del edificio ubicado en la esquina de Huergo y Las Violetas, indicando que “para nosotros era fundamental cumplir con un compromiso asumido y poner en valor este espacio que es emblemático para el Municipio. Lograr estas mejoras nos llena de satisfacción”.

En este marco, adelantó que en 2026 continuarán los trabajos en el patio externo e indicó que “el objetivo era comenzar por el interior para que los usuarios ya puedan disfrutarlo. El año que viene vamos a redoblar esfuerzos para mejorar el patio y convertirlo en un lugar más seguro, agradable y cómodo para todas las actividades”.

Por su parte, la subsecretaria Julieta Miranda celebró la puesta en valor del edificio y expresó que “hoy presentamos un espacio renovado para recibir a nuestras personas mayores, protagonistas de esta política pública. Vamos a seguir generando acciones para mejorar aún más el Centro de Día; siempre con ellos en el centro de nuestras decisiones”.

BIENESTAR Y MEJOR CALIDAD DE VIDA

La directora del Centro de Día, Beatriz Barría, destacó que “estos trabajos eran muy esperados y tienen un impacto directo en la calidad de vida de quienes asisten. Fue un embellecimiento integral, con luminarias nuevas y pintura. Para nosotros es una alegría inmensa presentar el lugar así para los más de 60 adultos mayores que vienen todos los días a participar de talleres, juegos, baile y momentos de socialización”.

Mario, uno de los usuarios del Centro de Día de Adultos Mayores, expresó su satisfacción por los cambios al remarcar que “los arreglos quedaron muy buenos, el lugar está hermoso y es agradable para todos. Yo estoy muy contento, con el espacio, con los compañeros y con el personal”.