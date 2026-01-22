Mercegué Aerobics arma la temporada con el foco puesto en un Sudamericano

La institución piensa en traer una selectiva importante que será clasificatoria para un Sudamericano de gimnasia aeróbica y danzas.

La escuela de gimnasia aeróbica Mercegué Aerobics arma su cronograma deportivo 2026 con el foco puesto principalmente en la organización en Comodoro Rivadavia de una selectiva que será clasificatoria para un importante Sudamericano en Brasil, certamen al que también apuntan a llegar a competir con sus gimnastas.

Sonia y Estefanía Mercegué, integrantes de la Escuela Mercegué Aerobics, mantuvieron un encuentro con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para comenzar a trabajar en el cronograma deportivo de la temporada 2026.

La institución de gimnasia aeróbica piensa en traer una selectiva importante que será clasificatoria para un Sudamericano de gimnasia aeróbica y danzas, organizado por LIBRAF (Liga Brasileña de Aeróbica y Fitness).

Ese certamen internacional se desarrollará en la ciudad brasileña de Canoa y la intención desde Mercegué Aerobics es llevar la mayor cantidad de gimnastas a competir. Asimismo, la idea para este año es seguir asistiendo a torneos provinciales y zonales.

Sonia Mercegué dijo que “el año pasado el balance de la escuela fue muy positivo y esta temporada buscamos superarnos. Vamos a intentar traer la selectiva y después haremos los esfuerzos con los padres para poder viajar a Brasil”.

Sobre el encuentro con el titular de deportes municipal, sostuvo que “Hernán Martínez nos recibió en su despacho para organizar el cronograma deportivo del año de nuestra escuela y los eventos importantes que vamos a traer a la ciudad. Estamos totalmente agradecidas por siempre recibirnos y apoyarnos para difundir nuestro deporte”.