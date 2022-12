Messi: "Necesitábamos esta alegría para nosotros y la gente"

El capitán de la Selección Argentina habló tras el triunfo por penales ante Países Bajos. "No merecíamos ir ni al alargue ni a los penales", afirmó.

Una vez finalizado el partido entre Argentina y Países Bajos, el capitán Lionel Messi habló y se mostró muy contento por el pase a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Sin embargo, aprovechó para criticar la designación del árbitro español Mateu Lahoz para el partido. El juez adicionó 10 minutos y, en la última, los neerlandeses empataron el resultado que tenía a favor la Albiceleste por 2 a 1.

En principio, Messi habló de la satisfacción por haber conseguido el pase a la próxima instancia: "Corremos todos porque estamos muy ilusionados y tenemos muchas ganas. Necesitábamos esta alegría para nosotros y para toda la gente que nos acompañó siempre".

En cuanto a la actuación del español, árbitro del partido, el 10 fue muy contundente: "No quiero hablar del árbitro porque te sancionan, no podés ser sincero ni decís lo que pensás. La gente vio lo que fue. Antes del partido teníamos miedo porque sabíamos lo que era. La FIFA no puede poner a un árbitro así en estos partidos".

Por otra parte, Messi agradeció a Emiliano Martínez por los dos penales atajados en la definición: "No tenemos dudas. Sabemos que cuando nos tocan, con el ’Dibu’ tenemos mucha ventaja y hoy lo volvió a demostrar".

Asimismo, el jugador de París Saint-Germain de Francia se refirió al próximo partido contra Croacia. "Demuestran que son una gran Selección y hoy le jugó de igual a igual a Brasil. Tienen jugadores muy buenos que mueven la pelota en el mediocampo. Es un equipo que tiene técnico que el Mundial pasado. Por algo están ahí", añadió.

Sobre el final de sus declaraciones, el rosarino habló sobre la relación del grupo: "Lo vengo diciendo durante todo el Mundial, que estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente, de ir paso a paso. Sacamos los partidos como recién y estamos muy felices".