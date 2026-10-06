Argentina venció 3 a 0 a Benín en el último partido de su capitán, que cerró un ciclo de 21 años. Nicolás Otamendi también tuvo su despedida y abrió el marcador.

Messi se despidió de la Selección con un gol en el Monumental

Lionel Messi jugó su último partido con la selección argentina y marcó de penal en la victoria por 3 a 0 ante Benín, en el Monumental. El capitán cerró un recorrido de 21 años con la camiseta albiceleste en una noche atravesada por las lágrimas, las ovaciones y el reconocimiento del público.

La emoción comenzó antes de que rodara la pelota. Messi salió a la cancha junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo y entonó el himno en medio de un estadio conmovido. Las cámaras también mostraron a Lionel Scaloni entre lágrimas, mientras una camiseta gigante desplegada sobre el césped acompañaba la despedida. A los diez minutos de juego, los aplausos volvieron a envolver al capitán.

El primer tiempo terminó sin goles, con oportunidades para ambos equipos. Messi exigió a Marcel Dandjinou con un remate desde la medialuna y un tiro libre, además de otras dos definiciones que salieron desviadas. Sobre el cierre, habilitó a Julián Álvarez, cuyo intento fue rechazado por el arquero.

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Otro más. En su noche.



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Benín encontró espacios para atacar de contragolpe y obligó a intervenir a Emiliano Martínez. El arquero argentino contuvo un remate de Junior Olaitan y, cerca del descanso, evitó con una estirada un disparo cruzado de Tamimou Ouorou.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. A los dos minutos, Nicolás Otamendi apareció en el área chica después de un córner y convirtió el primero. El defensor, que también se despidió de la Selección, fue reemplazado poco después por Facundo Medina y recibió una gran ovación.

Nicolás Paz amplió la ventaja a los quince minutos, en la primera pelota que tocó tras ingresar. Su remate desde el vértice del área grande terminó en el ángulo y dejó sin respuesta a Dandjinou.

El gol de Messi llegó a los 25 minutos. Una patada a Agustín Giay dentro del área derivó en el penal que el Diez convirtió con un zurdazo potente a la parte alta del arco.

El capitán tuvo otras oportunidades para ampliar su cuenta. Primero definió apenas afuera tras un centro de Nicolás González y luego encontró la respuesta del arquero suplente Saturnin Allagbé, que desvió su remate contra el palo. La última jugada del encuentro también quedó en sus pies, con un tiro libre que salió desviado. El final selló la victoria argentina y la despedida de Messi con la camiseta número diez.