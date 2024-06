Messi se pierde el partido de este sábado ante Perú

El crack rosarino Lionel Messi se perderá este sábado el partido de la Selección Argentina -campeona de América y del mundo- ante Perú en el último encuentro de la fase de grupos de la Copa América.

Esto informó Walter Samuel, miembro del cuerpo técnico de Argentina en conferencia de prensa brindada este viernes.

“Leo tuvo un problema en el último partido, para este partido no pudo estar”, afirmó Samuel.

El entrenador Lionel Scaloni no asistió a la conferencia de prensa debido a que fue suspendido para el duelo de este sábado porque Argentina tardó en regresar al campo en el complemento de los dos partidos anteriores, indicó este viernes la comisión disciplinaria de la Conmebol.

Messi se lesionó en el aductor de la pierna derecha -no se trata de un desgarro sino de una distensión muscular- durante la victoria 1-0 de Argentina ante Chile el último martes, duelo en el que los campeones defensores confirmaron su lugar en cuartos de final. El actual jugador del Inter Miami recibió tratamiento en el muslo de la pierna derecha tras un fuerte golpe que le aplicó Gabriel Suazo a los 24 minutos, pero siguió jugando.

Si Messi no llegara a estar disponible para los cuartos -o, al menos, su presencia no fuera una certeza-, considerarían no poner a Angel Di María desde el inicio, para no arriesgarlo. Eso podría ser una pista, y podría darse una situación parecida en el lateral izquierdo, con Marcos Acuña entre algodones y Nicolás Tagliafico como su habitual reemplazo.

En este contexto, el equipo que podría jugar este sábado -desde las 21- ante Perú sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (Lisandro Martínez y Nicolás González son las otras opciones); Giovani Lo Celso; Exequiel Palacios o Leandro Paredes o Enzo Fernández (dos para tres lugares); Alejandro Garnacho, Lautaro Martínez y Angel Di María (Valentín Carboni podría tomar su puesto).

Argentina, que suma 6 puntos y ya aseguró su clasificación a cuartos de final, y Perú, que tiene 1 unidad y no depende de sí mismo, chocarán desde las 21 de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Florida.

En simultáneo, Canadá (3) y Chile (1) se medirán en el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando.