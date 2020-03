Meza Evans: "no hay fondos para salarios"

Uno de los que estuvo presente el miércoles en Rawson fue el exdiputado provincial y exfiscal de Estado, Blas Meza Evans, quien directamente dijo que no cree que el gobierno de Mariano Arcioni pueda encauzar una salida a la crisis económica y financiera si no dialoga con las otras fuerzas políticas.

“Yo veo (al gobierno) con serios problemas de aislamiento y dificultades internas. El gobernador a nivel nacional tiene el apoyo de (Sergio) Massa, eso no se puede discutir, pero no tiene en Chubut un anclaje serio con el peronismo ni con ninguna otra fuerza política; su fuerza (Chubut al Frente) es un espacio que se está disgregando y estamos discutiendo el reingreso de gente como Sastre y Maderna, que pertenecían a ese espacio, y se va cerrando en un círculo cada vez más chico”, describió en declaraciones que publica El Chubut este viernes

En ese esquema, Meza Evans planteó que no se alcanza a distinguir cuál es el plan del Gobierno provincial, mientras que la crisis se sigue agravando.

“La cuestión es financiera, no hay fondos para salarios, pero no se sabe qué está proponiendo Arcioni para salir de esta situación; pasamos de un pago escalonado donde los agentes públicos cobraban dentro del mes, pero ahora la gente empieza a ver que no hay fechas de pago y se van pasando los 30 días del vencimiento de sueldos, y eso desajusta la vida de cualquier familia”, sostuvo.