Micael Ruhmling tuvo su primera experiencia mundialista en mayores

Micael Ruhmling (II Dan) participó del Mundial de Eslovenia que se realizó estos primeros días de octubre, en categoría adultos de 18 a 35 años hasta 57kg., donde perdió ajustadamente ante un rival ucraniano. En el medallero, Polonia fue el campeón, mientras que segundo quedó Ucrania y tercera Argentina, selección albiceleste que además obtuvo en total la mayor cantidad de medallas.

El atleta comodorense viajó acompañado de su madre e instructora, la V Dan Valeria Maldonado, quien es practicante de taekwondo desde los 5 años, al igual que su hijo.

Maldonado además fue competidora, cinco veces campeona nacional, tiene subcampeonatos panamericano y sudamericano, además de medallas de bronce en Uruguay y Brasil.

“Hoy Micael me sigue, compartimos la misma pasión, y lo practica igual que yo desde los cinco años también. Fui competidora, luego ya me dediqué más a la docencia. Como madre me gratifica que siga, y que haya llegado a este nivel. Es regalo de Dios, que tu hijo esté en lo más alto y esté en nivel de competencias internacionales. Es su segunda Copa del Mundo, la primera fue como juvenil donde fue medalla de bronce. Cada vez, mientras más grande más difícil todo, pero lo importante es la pasión mantenerla intacta”, comentó Maldonado.

“La Copa contó con 52 países presentes, una copa muy grande, mucho nivel, el mejor tae kwon do ITF. En los años que tengo de práctica, fue una copa única, tan bien organizada y con tanto nivel de competidores”, describió Valeria Maldonado.

“Micael fue representando a la ciudad y al país. Hasta el momento él había estado participando en categoría juvenil y en esta ocasión en categoría adultos, así que fue su primera experiencia, muy enriquecedora para lo que se viene. Seguiremos trabajando para mejorar, porque fue muy difícil. Micael perdió con un ucraniano. Hay que seguir entrenando, no estamos lejos, el nivel de Micael es muy bueno, estaba bien entrenado, pero faltó un poquito para seguir avanzando. Nos llevamos una linda experiencia, y esto nos empuja a seguir mejorando. Nos llevamos muchas cosas nuevas, yo como coach, él como competidor”, agregó Maldonado.

Ruhmling tendrá compromisos en noviembre. Primero entrenará en Buenos Aires con un coach de selección, mientras que del 10 al 12 de noviembre en Córdoba será el selectivo para el Mundial de Finlandia. Luego, del 25 al 27 de noviembre será el Grand Prix de selecciones de provincias en Buenos Aires, donde también estará representando a Comodoro y a Chubut.

“Quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyaron para que Micael pueda estar en este importante evento. A Canal 2 Caleta Olivia, a Marcos Panquilto, Hernán Martínez y Comodoro Deportes, Colegio Dean Funes, Instituto Martín Rivadavia, Agencia de Turismo RafaTur, Strengh Gym, Gintorería El Cordón, Alexis Automotores, Complejo Valeythi Cabañas Mina Clavero, Vivamos Comodoro, Señor Colchón, Gastronomía Al Fuego de Maximiliano Torccio, al RW Team de Walter Ryan, Iker y Zoe de Marcos Maldonado, Emma’s Supermercado, Malva Indumentaria. Gracias por apoyar al deporte”, expresó la instructora.

“Reitero mi agradecimiento a Hernán Martínez por apoyar al deporte, a todos los que pusieron su granito de arena. A Carlos Grünewald, su preparador físico del Departamento Metodológico. Y al papá de Micael, que es el sponsor más importante”, cerró Maldonado.