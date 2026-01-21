El Patagonico
Miércoles con cielo cubierto y viento intenso en Comodoro

Este miércoles 21 de enero se presentará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada en Comodoro Rivadavia, sin probabilidad de precipitaciones, pero con vientos persistentes del sector este y sudeste.

Durante la mañana, el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 22 °C. El viento soplará del SE entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 78 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con una temperatura máxima de 21 °C. Continuará el viento del sudeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas nuevamente intensas, de hasta 70–78 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con un descenso de la temperatura hasta los 14 °C. El viento rotará al este, disminuyendo su intensidad a 23–31 km/h, aunque todavía con ráfagas de hasta 51–59 km/h.

