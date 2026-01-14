Miércoles ventoso y con temperaturas en ascenso en Comodoro

Este miércoles 14 de enero, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada parcialmente nublada y muy ventosa, con temperaturas agradables pero con ráfagas intensas durante gran parte del día.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura rondará los 21°C y el viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 51 a 59 km/h.

Durante la tarde se espera el período más inestable en cuanto a viento. El cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 27°C, mientras que el viento del oeste aumentará su intensidad, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 87 km/h.

Por la noche continuará el cielo parcialmente nublado, con una leve chance de precipitaciones (0 a 10%). La temperatura descenderá nuevamente a 21°C y el viento seguirá siendo fuerte, con ráfagas de hasta 78 km/h.