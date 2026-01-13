Rubén Patagonia atraviesa un delicado estado de salud

El reconocido músico patagónico Rubén Patagonia atraviesa un momento delicado de salud y continúa internado en una clínica de Comodoro Rivadavia, donde recibe atención médica especializada. En las últimas horas, familiares y allegados solicitaron donantes de sangre, y la respuesta de la comunidad fue rápida y solidaria, permitiendo cubrir las necesidades médicas requeridas.

La noticia generó una profunda repercusión en distintos puntos de la Patagonia, especialmente en Bariloche y Chubut, donde el artista es una figura muy querida por su trayectoria artística y su compromiso cultural.

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en Chubut, Rubén Patagonia es uno de los referentes más importantes del folklore mapuche y la música patagónica contemporánea. Desde comienzos de la década del 70 construyó una obra atravesada por la identidad, la memoria y la lucha de los pueblos originarios, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos.

Su discografía incluye títulos fundamentales como Más Acá del Colorado, Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có —producido por Ricardo Iorio— y Volver a Ser Uno, con producción de León Gieco, además de Historias, editado en 2006.

Además de su carrera musical, dejó una marca profunda en el campo educativo y cultural. En 1984 creó el taller Volver a Ser Uno, orientado al rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selk’nam.

Un artista que trascendió la música

Rubén Patagonia también participó en importantes producciones cinematográficas nacionales e internacionales. Fue parte de La película del Rey, de Carlos Sorín, una obra emblemática del cine argentino, y actuó en films de Estados Unidos, Italia y Francia, compartiendo pantalla con figuras como Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras.

En el plano musical, compartió escenarios y grabaciones con artistas de enorme proyección como León Gieco, Divididos, Almafuerte, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, consolidando un puente entre el folklore, el rock y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Mientras atraviesa este momento de salud, el acompañamiento recibido refleja el lugar que ocupa en la memoria colectiva. Rubén Patagonia no es solo un músico, sino una voz que ayudó a contar la historia del sur argentino desde la tierra, la identidad y la dignidad de sus pueblos.