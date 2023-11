Mil mujeres argentinas se pronunciaron contra Milei

"No votamos a Milei y pedimos que no lo votes" es la frase que concluye una carta firmada, hasta ahora, por 1000 científicas, artistas, escritoras, académicas, cantantes, economistas, deportistas, periodistas y profesionales de distintas disciplinas, quienes repasan los derechos conseguidos en 40 años de democracia por las mujeres y LGBTIQ+, cuestionan las propuestas de La Libertad Avanza, y llaman a "defender el estado de derecho".

En la misiva difundida este sábado con el título "Los 40 años de democracia y las mujeres argentinas frente a este balotaje", las firmantes resaltan: "No tenemos dudas de que en la Argentina estamos ante una elección crucial. No estamos discutiendo diferencias políticas o distintos programas de gobierno. Estamos defendiendo consensos básicos de la convivencia democrática que no pueden perderse y que se pretenden poner en juego".

Recuerdan que, "antes de 1983, las mujeres carecíamos de derechos esenciales para el desarrollo de nuestra vida en el ámbito privado y también en el público: estábamos excluidas de la patria potestad respecto de nuestros hijos y estábamos subrepresentadas en lugares de decisión, tanto en distintas profesiones, deportes, ciencia y tecnología, como en otros ámbitos de nuestro desarrollo personal".

"Con la recuperación democrática se sancionaron leyes que implicaron un importante avance en materia de igualdad de derechos y oportunidades", agregan.

Y explican que "más allá de las preferencias políticas diversas que podamos tener, todas las mujeres firmantes tenemos la convicción de que es necesario defender el estado de derecho, repudiar siempre el terrorismo de Estado que nos sumió en nuestra noche más oscura, mediante secuestros, asesinatos, torturas, robos de bebés y numerosos delitos de lesa humanidad que llevó a cabo la dictadura militar y que fueron juzgados en un juicio que provocó admiración en el mundo".

"En esta campaña electoral se pusieron en debate propuestas inaceptables para nuestra legislación, nuestro modo de vida y nuestros valores: la venta de órganos, la libre portación de armas, el desconocimiento de la violencia y las desigualdades de género. También se cuestionaron el derecho de los niños al cuidado, la paternidad responsable, el pago de la cuota alimentaria, y las adopciones legales", añaden.

Asimismo "se han puesto en cuestionamiento la educación y la salud pública y los derechos de las personas LGBT", por eso "ante este panorama, no podemos mantenernos neutrales", aseveraron.

"Queremos dejar bien en claro que nos oponemos al negacionismo y a la reivindicación del terrorismo de Estado y a propuestas que ponen en crisis nuestra convivencia pacífica y democrática", enfatizan.

A la par, reconocen que "hay mucho, muchísimo para mejorar en nuestro país y que los desafíos son múltiples. Los reclamos son justos y las necesidades son impostergables. Estamos convencidas de que las respuestas las vamos a encontrar en el marco del debate de propuestas que respeten la convivencia democrática y no pretendan hacernos retroceder a épocas oscuras que hemos superado. Queremos avanzar, no retroceder".

"Queremos ser libres y no vivir con miedo. Queremos ampliar derechos, y no restringirlos. Queremos más justicia, más convivencia pacífica y más pluralidad. A 40 años de democracia ininterrumpida, pedimos una Argentina en paz, para que se puedan solucionar los temas pendientes. Es por todo esto que nosotras no lo votamos y pedimos lo mismo: no votes a Milei", concluyen.

QUIÉNES FIRMAN

Entre otras, la carta lleva la firma de Andrea Gamarnik, científica - Premio L'oreal Ciencia; Florencia de la V, actriz y conductora; Celesta Saulo, científica, primera mujer que estará al frente de la Organización Meteorológica Mundial; Lorena Jiménez, música popular cordobesa; Paulina Gramuglia, jugadora de la Selección Argentina de Fútbol; la empresaria industrial Carolina Castro, Mariana Enríquez, escritora, y Julieta Cardinali, actriz

Además están las firmas de Andrea Giunta, historiadora del Arte, Premio Konex 2022; Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre; Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, escritoras; Eugenia Mitchelstein, licenciada en Ciencia Política (UBA) y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés.

También rubrican Jimena Calvo, economista de FUNDAR; Luisa Valenzuela, escritora; Mabel Bianco, abogada, directora de Fundación Feim; Maitena Burundarena, ilustradora; Marcia Schvartz, artista, Gran Premio de Pintura, Salón Nacional (2013) y Gran Premio de Honor Banco Central de la República Argentina (2015); María Victoria Murillo, profesora de Política Internacional y Relaciones Internacionales, y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Columbia; Monique Thiteux Altschul, titular de la Fundación Mujeres en Igualdad; Natalia Gherardi, directora ELA, y Silvina Ramos y Mariana Romero, del Cedes.

Entre las mas de 1.000 firmantes se suman Vita Escardó, psicóloga, que en su etapa de actriz protagonizó "La noche de los lápices"; Ana Correa, abogada, comunicadora y activista por los Derechos de las Mujeres; Diana Maffía, filósofa; Laura Alonso Alemany, de la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial y creadora de Mujeres en STEAM.