Milei contra el periodismo: ahora atacó a María O'Donnell

El presidente Javier Milei volvió a cargar este viernes contra el periodismo y esta vez su víctima fue María O'Donnell. La periodista había informado en su programa que el traslado desde Ezeiza hacia la quinta de Olivos iba a ser en helicóptero. "Has mentido con el objetivo de ensuciar", escribió Milei en sus redes sociales.

Milei, como es habitual, reposteó un tuit de uno de sus seguidores, @elpelucamilei, que decía: "Se cayó en tiempo récord la operación de María O'Donnell contra Milei". En el video se veía cómo el Presidente, al bajarse del avión, salía por la típica manga del aeropuerto para subirse a la camioneta que lo llevaría a la quinta de Olivos.

Paralelamente y en la misma imagen, se mostraba un recorte de aire del programa de la periodista en la que el movilero le indicaba que el operativo de regreso incluiría un viaje privado en helicóptero.

La comunicadora, al ver la repercusión del posteo, no dudó en responderle: "En efecto, informamos de manera errada (por fuentes del Aeropuerto) que iba a viajar en helicóptero a Olivos, pero en cuanto supimos que no era así, lo rectificamos en el mismo programa y admitimos el error al aire pocos minutos más tarde, quizás no le hayan pasado ese corte".

Adicionalmente, O'Donnell posteó en su cuenta personal el recorte de la rectificación junto con el texto: "Señor presidente @JMilei aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente. Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias".