Milei: "si me mataran me harían inmortal"

El presidente Javier Milei estuvo de gira por Italia, donde viajó para reafirmar su buena relación con la primera ministra, Giorgia Meloni, y para reunirse con empresarios locales que le prometieron inversiones en la Argentina.

En ese contexto, el jefe de Estado le dio una entrevista al diario Líbero, donde lo catalogaron como una “figura revolucionaria”, de esas que suelen generar adhesiones pero también muchos enemigos. Y al ser consultado sobre si eso no le hacía temer por su vida, respondió de forma contundente: “No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.

En la misma charla, el mandatario argentino destacó la figuras de Donald Trump y Elon Musk, consideró que tiene “un 60%” de respaldo en la Argentina y que hay un factor decisivo para que su gobierno logre resultados económicos: “La clave del éxito del programa es la motosierra”.