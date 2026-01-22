Misteriosa muerte de un detenido en la Comisaría Primera de Trelew

El hombre, de 28 años, había sido aprehendido tras un disturbio familiar en una vivienda usurpada de la calle Yrigoyen.

Un hombre de 28 años murió este miércoles por la noche mientras se encontraba detenido en un calabozo de la Comisaría Primera de Trelew, luego de haber sido aprehendido en el marco de un disturbio familiar registrado en una vivienda usurpada de la calle Yrigoyen al 580 de esa ciudad.

El procedimiento policial se realizó pasadas las 21 horas en el inmueble que había cobrado notoriedad en los últimos días. Tras la intervención, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado de manera preventiva.

Cerca de las 23 horas, efectivos constataron que el detenido se había quitado la vida. De acuerdo a fuentes policiales, el hombre se encontraba desempleado y era oriundo de la ciudad de Buenos Aires, sin familiares directos en la zona.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la División Investigaciones, mientras que la Fiscalía tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho. La causa continúa en etapa de investigación.