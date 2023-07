"Momo" Benavides sobre la colecta de Maratea: "no podés pedirle a la gente que se endeude"

En el programa “Doble Mérito”, Gerónimo “Momo” Benavides dijo que él no haría lo mismo por Platense, el club de sus amores, y que le parecieron “inmorales” algunas acciones que se tomaron para recaudar fondos.

“¿Si haría lo que hizo Maratea en Independiente por Platense? No así. Sería sin el fideicomiso y yo no cobraría un peso. No le pediría un peso a Platense y mucho menos a un nene de 10 años que venda los botines”, afirmó “Momo”.

Benavides se refirió así al caso de Thiago, un niño hincha de Independiente que decidió vender sus botines para colaborar con la colecta de Maratea, quien le agradeció el gesto y le prometió regalarle otros nuevos.

“Vamos a separar las cosas. He visto los sacrificios que ha hecho la gente por esto. Son todos respetables y el amor por el club lo admiro, pero hay límites. Si mi hijo tiene 7/8 años, no tengo un mango y tiene un par de botines, le digo: ‘no, no los vas a vender’”, agregó Benavides.

Además, el comentarista cuestionó que se haya incentivado a los hinchas a pedir préstamos en Mercado Pago para sumarse a la colecta. “Otra cosa que me pareció una aberración fue hacer que la gente pida un préstamo en Mercado Pago. No podés pedirle a la gente que se endeude. Me parecen cosas inmorales. Yo no podría dormir con eso, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y se tiene que hacer responsable”, sostuvo.