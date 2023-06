Montenegro-Russell se llevó la pole en el TCR South America

El piloto radatilense Ignacio Montenegro y Lucas Colombo Russell lograron el mejor tiempo combinado de la clasificación para llevarse la “pole” de la cuarta fecha del TCR South America Banco BRB que se disputa en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos. La dupla argentina se impuso a Galid Osman y Felipe Lapenna y a Juan Manuel Casella y Gaetano Di Mauro, que se ubicaron segundos y terceros respectivamente.

Como es habitual en la categoría, la fecha endurance con pilotos invitados tiene el formato de la sumatorio de tiempos para la clasificación. En la primera parte, la de los invitados, el más rápido fue el brasileño Guilherme Salas con el 308 del PMO Racing de su compatriota Guilherme Reischl. Luego de la salida de los titulares, el Peugeot quedó en la cuarta colocación a poco más de un segundo de la dupla de los líderes. Este binomio también fue el mejor ubicado de la Copa Trophy.

Llaver/Iansa, Reis/Barrio, Rosso/Farroni, Nunes/Vivacqua, Cardoso/de Valle y Salles/Regadas fueron las duplas que completaron el top ten del día.

La novedad de este fin de semana fue que la dupla Montenegro/Colombo Russell se quedaron también con la primera posición en la clasificación del TCR Brasil Banco BRB que comenzó su temporada en esta jornada. Además del binomio de la Squadra Martino hay trece inscriptos más para completar 14 autos en la carrera inaugural de la serie brasileña.

Este domingo la carrera tendrá una duración de 60 minutos y habrá cambio obligatorio de pilotos entre la vuelta 17 y 22. La competencia se pondrá en marcha a las 12:10.

DECLARACIONES

"Sinceramente estaba medio atravesado el fin de semana y no esperbamos la pole. Creíamos que en condiciones normales podíamos estar adelante pero no en el primer lugar. Ayer no estabamos del todo cómodos y hoy tuvimos algunos contratiempos pero lo pudimos sacar adelante y eso vale mucho" (Lucas Colombo Russell).

“Fue una buena clasificación. Quedamos muy cerca de la pole pero lo importante es que tenemos un buen auto para mañana. Estoy feliz de estar en la primera fila en una pista que conozco mucho y que corrí casi toda mi vida. Estoy confiado de ir mañana para adelante” (Galid Osman).

“Una clasificación que le erré un poquito porque en la parte mia no pude redondear la vuelta que quería. Hice buenos parciales pero no fueron en el mismo giro. Por ahí había para mejorar pero creo que no llegabamos a lo que hizo Nacho Montenegro. Mañana es una carrera larga donde hay que cuidar mucho el auto y hacer un buena estrategia” (Juan Manuel Casella).

“Estoy contento con la posibilidad que tuvimos de hacer la pole position. El auto lo fuimos desarrollando vuelta x vuelta y ahora me siento cómodo para la carrera. Mañana el objetivo es ser considerado con lo que hacemos” (Ignacio Montenegro).

Programa

DOMINGO 11

12:10 – Carrera Endurance (60 minutos)

TELEVISION

DOMINGO – 11

12:00 a 13:30 – Carrera Endurance

(Argentina – TyC Sports, Brasil – ESPN4, Uruguay – VTV, Región – TCR TV)