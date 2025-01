More Rial fue detenida por la policía con graves acusaciones

Un nuevo escándalo rodea a More Rial. La hija de Jorge Rial regresó de Córdoba y en la noche del miércoles se supo que fue detenida por la policía. La situación se dio durante esta noche en un confuso episodio del que también era parte, al parecer, su pareja, Matías Ogas, según contaron en LAM (América TV).

Según detalló el periodista Santiago Rivas Roy, la detención ocurrió en el barrio de Martínez. Un patrullero se acercó a un grupo de chicos y, el primer dato que surgió, es que el auto en el que se movían sería robado.

“Con esos chicos circulaba Morena. Seguramente Morena debe ignorar este hecho”, indicó Rivas Roy. "Se llevaron a More Rial en cana, Santi... Me contaron a las 21.35", detalló. Por otro lado, Pepe Ochoa sumó: “Iba en el auto con dos masculinos. El auto con pedido de captura ”. Y Ángel de Brito también aportó lo suyo de este nuevo escándalo.

“Lo que me dicen es que robaron en una casa, y con el auto robado se fueron, por eso los siguió la policía, y los detiene”, resaltó Ángel. En medio del conflicto judicial de More Rial con Facundo Ambrosioni por la residencia de su hijo Francesco, la mediática decidió expresarse en sus redes sociales e hizo un contundente descargo contra Camila, pareja de su ex.

En primer lugar, Morena aclaró cuestiones legales y explicó que en ningún momento perdió la tenencia de su hijo, sino que el juez estableció que el niño tenga su residencia en Córdoba.

Luego, se refirió a Camila y disparó: "Hablando de la mosquita muerta, la mujer del progenitor, lo que tengo para decir es que si quiere ser madre que se haga un hijo. No estoy en contra de que cuide a mi hijo o que lo quiera, porque cuando lo hacía de corazón, toda la mejor".

"Fue hasta a una ecografía mía. El problema fue cuando comenzó a mear afuera del tarro, yo no soy ninguna pelotud... La mamá de Francesco y Amadeo soy yo, le guste a quien le guste, no lo va a cambiar nadie. Ni una chica pasajera ni una novia, las opiniones que se las pasen por donde quiera", siguió.

Además, aclaró: "No me afecta en nada los comentarios, pero si salgo a hablar, porque como se dignan a hablar tanto. Es fácil mantener un nene cuando te pasan plata. No tengo nada más para decir, y acá el que mantiene a Francesco es mi padre".