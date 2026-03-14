Motociclista herido en un tobillo tras nuevo choque en peligroso cruce

Fue trasladado al Hospital Regional, mientras que al automovilista lo multaron por no contar con la documentación del vehículo.

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró el viernes por la noche en la esquina de avenida Lisandro de la Torre y Scalabrini Ortiz, en el límite de los barrios Juan XXIII e Isidro Quiroga.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:25, cuando por causas que aún se encuentran bajo investigación, un automóvil y una motocicleta colisionaron en ese sector de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo manifestó dolores en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, por lo que debió recibir asistencia médica en el lugar.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal dispuso el traslado del motociclista al Hospital Regional para la realización de estudios de mayor complejidad.

En tanto, el conductor del automóvil no presentaba lesiones. Sin embargo, al momento del control no contaba con la documentación del vehículo, por lo que se le labró un acta de infracción. Personal de Tránsito Municipal también realizó controles de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos.

Finalmente, efectivos de Criminalística intervinieron en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes con el fin de establecer la mecánica del choque.