Motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un conductor ebrio

El siniestro ocurrió en la noche del martes en Estados Unidos y Colonos Sudafricanos. El conductor del utilitario intentó huir.

Un motociclista de 26 años resultó con heridas de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido el martes por la noche en Comodoro Rivadavia. El hecho se registró alrededor de las 22:10 en la esquina de las calles Estados Unidos y Colonos Sudafricanos.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Seccional Tercera, el siniestro involucró a una motocicleta Zanella Due 110 blanca y un utilitario Renault Kangoo. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo de mayor porte habría realizado una maniobra de marcha atrás sin la señalización correspondiente, lo que provocó que la moto impactara contra su parte trasera.

Tras la colisión, el conductor del utilitario se dio a la fuga, aunque fue interceptado por efectivos policiales a una cuadra del lugar del hecho. El automovilista, identificado como R., fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

En tanto, el motociclista, identificado como D., fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital Regional. Allí, los profesionales constataron que presentaba una lesión grave en la rodilla izquierda, con desprendimiento de piel producto del impacto.

Además, se comprobó que el utilitario carecía del seguro obligatorio. Personal de Tránsito labró las actas de infracción correspondientes y secuestró el vehículo. En el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias de rigor, bajo supervisión de la Fiscalía que dispuso la identificación formal del conductor.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales.