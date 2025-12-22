El luctuoso suceso se registró en la tarde noche del domingo en inmediaciones de la plaza San Martín de Las Heras a consecuencia de una pelea callejera.

Muere apuñalado un hombre y otro se encuentra en terapia

Un individuo atacó a otros dos con un cuchillo causando la muerte de uno de ellos, en tanto que el otro permanece en terapia intensiva.

El informe dado a conocer por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz señala que la guardia de la Comisaria Primera fue alertada alrededor de las 20:35 sobre un riña que se había producido en la esquina de las calles Rivadavia y Gobernador Gregores, en la cual se habría utilizado un arma blanca y que dos personas habrían resultado lesionadas.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación, procediendo a brindar asistencia inmediata a dos hombres que presentaban heridas cortopunzantes, hasta el arribo del personal sanitario.

Testimonios recabados en el lugar indicaban que un tercer individuo, vestido con una remera deportiva, habría participado activamente en la agresión, retirándose luego del sector.

En función de estas manifestaciones y de las características aportadas, el personal policial logró localizar y reducir a un masculino presuntamente involucrado como autor del ataque, quien fue trasladado bajo custodia al nosocomio local para su evaluación médica (foto) y posterior aprehensión, conforme directivas judiciales, trascendiendo que se trata de Oscar Emiliano Olivera de 26 años.

En tanto, las dos víctimas fueron evacuadas de urgencia al hospital local y cerca de la medianoche se supo que uno de ellos había fallecido debido a la gravedad de las heridas, siendo identificado como Patricio Velázquez de 49 años.

La segunda víctima permanece internada en unidad de terapia intensiva, bajo observación médica.

Ante la magnitud del hecho y la concentración de personas en el lugar, se dispuso el resguardo de la escena, con apoyo de personal de la División Comisaría Segunda y de la División de Investigaciones (DDI) local, llevándose adelante las diligencias procesales correspondientes, incluido el secuestro de elementos de interés para la causa.

Por disposición del juzgado interviniente, el presunto autor del hecho permanece detenido e incomunicado.