Murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar

Figura emblemática del programa conducido por Roberto Pettinato, su carisma y humor lo convirtieron en un personaje de culto de la televisión argentina.

El actor Juan Carlos Velázquez, reconocido masivamente como “El Mini”, falleció este miércoles a los 64 años. El humorista se convirtió en una figura emblemática de la televisión durante la década pasada, especialmente por su participación en Duro de Domar, donde su carisma y su estilo único lo transformaron en un personaje entrañable para el público.

La triste primicia fue comunicada por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien utilizó sus redes sociales para dar la noticia y despedir a quien consideraba un amigo.

“Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar”, publicó el comunicador en su cuenta de X (ex Twitter).

Velázquez se convirtió en un pilar del programa conducido en su momento por Roberto Pettinato, donde su carisma y sus intervenciones cómicas lo transformaron en un personaje de culto. Tras el final del ciclo, “El Mini” continuó ligado al afecto de la gente, participando en diversos proyectos y eventos donde siempre era recibido con una sonrisa.

La noticia de su partida provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia.

La noticia sobre la muerte de El Mini sacudió al ambiente artístico. Su hermano, Ezequiel, compartió detalles sobre los últimos momentos del actor: “Entró al hospital en la madrugada con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo subieron a terapia intensiva y sufrió un paro cardiorrespiratorio”, relató en diálogo con Teleshow. “No pudieron hacer nada y falleció”, lamentó.

El mundo de la televisión lo recuerda por su rol destacado en Duro de Domar, donde sus expresiones espontáneas se hicieron famosas y su personaje de El Mini quedó instalado en la memoria colectiva. Su frase “Roberto, estoy recaliente” se volvió parte del folklore de la pantalla chica.

La vida profesional de Velázquez no estuvo exenta de dificultades. “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí, ese es el tema”, reconoció en algún momento, evidenciando el alejamiento del medio y la falta de oportunidades.

La crisis económica y la pandemia lo forzaron a reinventarse lejos de los sets. El propio actor explicó: “Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”. Dejó atrás el teatro, donde había trabajado hasta que el contexto lo obligó a buscar nuevos ingresos: “Por ahora no estoy haciendo nada de nada”.

Además de su paso por Duro de Domar, el actor fue parte de programas como Todo x 2 pesos junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, y el año pasado tuvo participaciones en ciclos como Bendita, donde imitó a Donald Trump, y Polémica en el bar.