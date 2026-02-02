Murió un camionero tras incendiarse su vehículo en Ruta 3

Fue a la altura del barrio Astra, donde el fuego consumió totalmente el camión; el conductor fue hallado sin vida en las inmediaciones del rodado.

Una escena de extrema gravedad ocurrió este lunes a la tarde en el sector norte de Comodoro Rivadavia. Un camión de carga se prendió fuego sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del Kilómetro 20, en un predio donde años atrás funcionaba una estación de servicio. El episodio terminó con la muerte de su conductor.

El hecho se registró alrededor de las 17:40, cuando una intensa columna de humo negro comenzó a elevarse y pudo ser observada desde distintos puntos de la ciudad. La situación motivó el alerta inmediato a los cuarteles de bomberos, que se dirigieron al lugar con una primera dotación.

Al arribar, los efectivos encontraron el vehículo envuelto en llamas, con el incendio ya desarrollado en forma generalizada. El fuego afectaba por completo al camión, con especial intensidad en el sector del motor y la cabina. En el exterior del rodado fue hallado el cuerpo del chofer, quien ya no presentaba signos vitales.

Ante el riesgo de que las llamas se extendieran hacia el acoplado y otros sectores del predio, se convocó a una segunda unidad de apoyo. Ambas dotaciones trabajaron de manera coordinada para contener el avance del fuego y lograr su extinción total.

Las circunstancias que originaron el incendio aún no fueron determinadas y son materia de investigación. El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio Astra y quienes transitaban por la Ruta 3, tanto por la magnitud del siniestro como por su desenlace fatal.