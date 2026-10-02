Murió Ricardo Soulé, el líder de Vox Dei y una leyenda del rock argentino

El músico tenía 76 años y estaba mal de salud, por lo que había avisado en sus redes que se iba a tomar un descanso de los escenarios.

Murió Ricardo Soulé, el líder de la banda Vox Dei y autor de canciones inolvidables como Presente. También fue el cerebro detrás de La Biblia, la primera ópera rock argentina hace 55 años.

Ricardo Soulé tenía 76 años y hace unos días había avisado que, por motivos de salud, se retiraba temporalmente de los escenarios. Su hija Vicky, cantante como él, le confirmó a Clarín su fallecimiento, este viernes 2 de octubre a las 6.43 de la mañana.

La idea de la familia era velarlo en la municipalidad de Quilmes, algo aún a confirmar, porque gran parte de su vida transcurrió en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Guitarrista, violinista, cantante y compositor, Soulé es una figura fundamental de la cultura argentina.

LA HISTORIA DE "PRESENTE", UN CLASICO INOXIDABLE

Vox Dei publicó hace 56 años Presente (El momento en que estás), uno de los más grandes clásicos de la música contemporánea argentina, una composición armada sobre un canon armónico con una letra plagada de reflexiones sobre la finitud de las cosas.

Con su reconocible frase inicial que dice "todo concluye al fin, nada puede escapar", esta canción no solo se convirtió hasta el día de hoy en un parada obligatoria en cualquier show de Vox Dei o de la carrera solista de su autor, Ricardo Soulé, sino que se estableció en un infaltable en cualquier clásico "fogón" o en reuniones celebradas como despedida de cualquier ciclo.

Escrito tres años antes de su publicación, en medio de una ruptura con su novia de la adolescencia, (que luego se convirtió en su esposa), el tema logró imponerse entre el público de la banda, a pesar de que no había sido tenido muy en cuenta por los productores.

"Presente había pasado sin pena ni gloria porque fue un tema al que no le habían puesto ninguna ficha ni mis compañeros, ni los productores. Pero la canción fue ganando terreno y se terminó convirtiendo en la más importante del grupo", recordó Soulé en diálogo con Télam cuando se cumplieron 50 años de la canción.

Precisamente, los responsables del incipiente y determinante sello Mandioca apostaban a los aspectos más ligados al rock duro por los que transitaba el grupo que, en ese momento, completaban el bajista Willy Quiroga, el baterista Rubén Basoalto y el guitarrista Juan Carlos Godoy.

La consagratoria actuación de 1969 en el Luna Park, junto a Manal, Almendra y Los Gatos, en donde el público ovacionó a Vox Dei pero, en particular, a la canción Presente, forzaron las cosas para esta composición que terminó ocupando un lugar que nadie le destinaba.

A finales de 1969, el grupo ingresó a los estudios TNT para registrar Caliente, su primer larga duración, y aunque Presente fue incluida como última canción del lado B, terminó siendo lanzada como single del disco.