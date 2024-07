Murió y fue devorado por su jauría de perros

Un macabro hallazgo tuvo lugar en San Juan, la capital provincial, donde un hombre de 58 años fue encontrado muerto en su casa por presuntas causas naturales, aunque una vez fallecido fue devorado por sus siete perros.

De acuerdo con las fuentes policiales, la persona que perdió la vida vivía en condiciones precarias junto a su hermano en la calle Formosa al 1000. El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del último domingo, alertado por un vecino que notó la ausencia de la víctima.

Si bien en un principio la fiscalía investigó las circunstancias de su muerte, con la presencia de agentes de la UFI de Delitos Especiales y el fiscal Francisco Nicolía, se supo horas más tarde que fue por causas naturales.

Cuando los agentes de seguridad entraron a la vivienda, descubrieron a Alejandro Elizondo, de 58 años, en el suelo enposición fetal al lado de una cama en una de las habitaciones.

En el lugar también estaba presente el hermano de Alejandro, Oscar, de 45 años, quien admitió estar cuidándolo. Sin embargo, no proporcionó más detalles y fue detenido, pero luego liberado tras comprobarse que no tuvo nada que ver con el deceso y que no estaría capacitado para hacerse responsable de su propio bienestar.

Cabe destacar que el destino del menor de los hermanos será definido por la Asesoría de Menores y el Juzgado de Familia, quienes evaluarán derivarlo a un instituto donde pueda ser internado o si, por el contrario, quedará bajo el cuidado de un tutor.

En paralelo, los animales fueron entregados a la protectora Emilia Merino, mientras que la casa quedó resguardada por la Justicia.

Marcelo Guzmán, un vecino, alertó a las autoridades después de no ver a Alejandro salir de su casa durante al menos tres días, sospechando que algo podía haber ocurrido.