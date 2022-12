Mutual Sindicato Petroleros es semifinalista en la C-11  

El equipo de Mutual Sindicato Petroleros se impuso por 2-1 sobre Matadores y con ese resultado se aseguró el primer puesto de la fase regular en la categoría 2011 (C-11) del torneo Clausura de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

Asimismo, quedó confexionado el cuadro de los cuartos de final -primer cruce eliminatorio- del certamen. 2º Huracán vs 7º Nueva Generación; 3º Matadores vs 6º Deportivo FC y 4º Los Titanes vs 5º Escuela de Fútbol Infantil UOCRA. El ganador de este último duelo se las verá en semifinales con Mututal Sindicato Petroleros.

Este domingo, desde las 16:30, continuará la actividad en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón con un partido de la fase regular y el resto serán de los primeros y también segundos cruces.

Panorama del sábado

CATEGORIA 2011 (C-11)

- Matadores 1 (Bautista Barrionuevo) / Mutual Sindicato Petroleros 2 (Alex Díaz –Thiago Cancino).

CATEGORIA 2015 (C-07)

1º cruce eliminatorio

- Asturiano 3 (Viggo Bacarili - Milo Huenelaf- Gael López) / Juanes Motos FS 0.

CATEGORIA 2016/17 (C-07)

Participaron de los 9º Encuentros: Huracán vs Casino CR; Nueva Generación vs El Lobito, La Super Económica vs Halcones Dorados y Asturiano Celeste vs Chacarita.

CATEGORIA 2009/10 (C-13)

1º cruce eliminatorio

- Lanús 2 (Thiago Aldrich 2) / Casino CR ’C’ 3 (Jonás Oyarzo 2-Bruno Barría).

- Fortaleza 9 (Joel Chiguay 2 –Franco Ramos - Gabriel Vásquez 3 – Lautaro Riquelme 3) / Club Cabrera 0.

- Chacarita 4 (Leonel Aparicio –Cristian Zambrano - Bautista Galván 2) / Petroleros FS 1 (Fernando Errecalde).

CATEGORIA 2007/08 (C-15)

- Petroleros FS 2 (Santiago Cayupel –Jordán Painel) / Halcones Futsal 2 (Luis Alcaina –Lautaro Riquelme).

- UOCRA Futsal 1 (Ricardo Subiabre) / Juanes Motos FS “A” 10 (Juan Cruz Barrientos –Ciro Barrionuevo 2-Ramiro Ángel 3 -Leonardo Vaca 3 –Santiago Villafañe).

- La Maquina 0 / MyL Futsal 12 (Luca Barrientos –Santiago Godoy 3-Ivo Gallardo 7- Alexis Rivas).

- Juanes Motos FS “B” 2 (Nazareno Campanini 2) / Guerreros FC 1 (Gonzalo Santander 1).

- Parma 0 (PP) / Los Teros 2 (GP).

Programa - Gimnasio Municipal 2 (Bº Pueyrredón)

DOMINGO

16:30 Casino CR vs Lanús; C-15, 2007-08, 11ª fecha.

17:20 Chacarita vs Fortaleza; C-13, 2009-10, 2º cruce eliminatorio.

18:20 Casino CR ’C’ vs Los Titanes (3º); C-13, 2009-10, 2º cruce eliminatorio.

19:20 Lanús Infantil (4º) vs Chacarita (5º); C-07, 2015, 1º cruce eliminatorio.

20:05 CIPA (5º) vs Flamengo (8º); C-17, 2005-06, 1º cruce eliminatorio.

21:05 Lanús (4º) vs Halcones Futsal (9º); C-17, 2005-06, 1º cruce eliminatorio.

22:05 Club Los Ases (6º) vs Cepatacal (7º); C-17, 2005-06, 1º cruce eliminatorio.

LUNES

20:00 Matadores (3º) vs Deportivo FC (6º); C-11, 2011, 1º cruce eliminatorio.

21:40 Huracán (2º) vs Nueva Generación (7º); C-11, 2011, 1º cruce eliminatorio.

22:50 Los Titanes (4)º vs EFIUOCRA; C-11, 2011, 1º cruce eliminatorio.

23:50 C-15, 2007-08, 1º cruce eliminatorio.