"Nacho" Cabezas y "Gere" Sena combatirán en Chile

Ignacio Cabezas, becado por Chubut Deportes, tendrá un nuevo desafío en el país vecino de Chile, en el inicio de su agenda 2025 dentro del boxeo amateur.

“Arrancar el año saliendo afuera es muy lindo, justo el año pasado también arrancamos en Chile y nos fue bien”, comenzó diciendo.

“Cuento con 16 peleas, 2 empates, 2 derrotas y 12 triunfos con 7 nocáuts, ahora estoy enfocado en esta pelea contra el campeón nacional de los 75kg de Chile, nos toca enfrentarlo por el título de la Patagonia en Coyhaique. Estamos contando los días para ir a demostrar todo lo aprendido, y tranquilo de que va a salir todo bien”, expresó el joven de Trelew.

“Este 2025 queremos sumar bastante experiencia, meter la mayoría de peleas posibles, esto nos suma a nuestro curriculum amateur, y después tener el debut profesional. De menor a mayor, seguir sumando, no hay que apurarse que las cosas se van a ir dando solas”. ‘Nacho’ es categoría mediano, 72/73kg, pero subirá de categoría en esta pelea en Chile.

“Me siento muy cómodo y fuerte en esta categoría, estoy preparado, no hemos parado nunca de entrenar, me siento bien y tranquilo. Siempre entrenando con mi papá Mauricio, y nos da una mano en la preparación el ‘Pampa’ Ducid, Paulo Corro, y en Trelew manopleo con Rodrigo Gelvez”, agregó.

Sobre el hecho de salir a pelear afuera y los fallos localistas, opinó: “en mi caso, al tener doble nacionalidad, cuando fui a Chile sentí que el público me respetó, por suerte cuando fuimos hicimos bastante ruido y nos trajimos un cinturón. Así que salir a pelear afuera no me compromete en nada, me dan ganas de salir a pelear más fuerte todavía, sabemos que los jurados pueden ser localistas.

Cabezas le agradeció “a Chubut Deportes, al Club de Boxeo Rawson, a mi viejo que hace esto posible, a Rodrigo Gelvez, a la Asociación Sudamericana que nos invitó a participar, y a los sponsors que siempre ayudan económicamente y con elementos para que pueda llevar a cabo mi carrera como boxeador”.

Por su parte, Geremías Sena, que el año pasado regresó al boxeo después de un largo tiempo, contó que “tuve un parate largo, cinco años de inactividad, teníamos muchas ganas de volver, metimos tres peleas el año pasado y ahora la oportunidad que me dio Cabezas de viajar a Chile, muy agradecido y es una forma de arrancar bien el año”.

Sobre esa vuelta al ring, agregó: “Tuvimos dos peleas en Trelew, una ganada y otra perdida, y una derrota afuera, pero en un fallo polémico”.

Sobre el rival, Sena manifestó: “estuvimos mirando unos videos, lo estudiamos bastante, tenemos una idea de lo que va a ser la pelea, así que trabajando firme como siempre. Soy más de pelear de contragolpe, pero si veo que las manos las siente me gusta atacar. Siempre que uno va a pelear afuera tiene que ir a dejar todo, tirar, no dejarla en mano de los jurados porque te puede jugar en contra”, opinó.

Luego, el boxeador habló sobre su actualidad en el equipo de Cabezas: “me encanta compartir equipo con ‘Nacho’, somos amigos desde hace muchos años y este año se dio la chance de entrenar juntos, estamos yendo a la par, escuchando los consejos de los entrenadores y tratando de sumar siempre. Este año queremos pelear, no importa con quien ni donde, la idea es sumar peleas, no tenemos nada que perder. Estamos cómodos en los 60kg, es mi peso natural, no subo de peso, y me siento fuerte”.

Por último, Sena agradeció “a Cabezas, Chubut Deportes, al ‘Pampa’ Ducid, Paulo Corro, Rodrigo Gelvez, que son los que nos ayudan con los entrenamientos”.