"Nacho" Copesky deja Gimnasia para jugar en la Liga Argentina

El escolta caletense, que se formó en las divisiones formativas del club “mens sana”, se sumará a Pico Football Club para jugar en la segunda categoría del básquet argentino.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia informa que José Ignacio Copesky finalizó su etapa en el conjunto patagónico.

El jugador, nacido Caleta Olivia y próximo a cumplir 20 años, se formó en las divisiones formativas del club “mens sana” y tuvo su debut en la temporada 2024/25 -domingo 8 de diciembre con victoria por 91-79 ante Unión de Santa Fe-, dando sus primeros pasos en la máxima categoría del básquetbol argentino.

“Desde el club agradecemos su compromiso y el trabajo realizado durante su etapa en el Verde, y le deseamos muchos éxitos en su próxima etapa”, destacaron desde el Facebook oficial del club Gimnasia y Esgrima.

Tal como lo informó El Patagónico, el destino de “Nacho” Copesky será el equipo de Pico Football Club de La Pampa, que se encuentra participando en la Conferencia Sur de la Liga Argentina, donde marcha en el tercer puesto, con 11 victorias y 5 derrotas.

Foto: Prensa Gimnasia.