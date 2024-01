Nadal volvió a jugar en singles y ganó

El esperado regreso a la competición del tenista español Rafael Nadal, once meses y medio después de su última presencia en la cancha, llegó en Brisbane -Australia-, en la primera ronda, acompañada de una solvente victoria, convincente y firme, ante un rival plagado de talento, el austríaco Dominic Thiem, prometedor en su momento y ansioso por salir del pozo al que cayó por culpa también de una lesión, en la muñeca.

No dio la sensación durante muchos momentos de que el tiempo hubiera pasado para el jugador de Manacor, de 37 años, que con la prudencia necesaria advirtió en su día que este 2024 podría ser el último de su exitosa trayectoria. No pareció que el mejor deportista español de siempre hubiera estado 349 días sin disputar un partido individual en una cancha de tenis.

Sacó adelante con autoridad y con un estupendo juego el choque. Contundente. Por 7-5 y 6-1 después de una hora y media sobre la cancha Pat Rafter Arena del Queensland Tennis Centre, que disfrutó con entusiasmo, con cariño y con cierta expectativa la nueva puesta en escena del jugador mallorquín.

"Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí", recordó el ganador de veintidós Grand Slam, que reconoció haber sentido sensaciones "muy positivas".

"He tenido un buen día. He jugado muy sólido, casi sin cometer errores. No he tomado malas decisiones", aseguró el exnúmero uno del mundo.

Nadal no se marca objetivos a corto plazo. Solo competir. "Si vuelvo a ser competitivo, genial. Será una sorpresa también. Ese es mi único objetivo, ser en un par de meses competitivo. Hay que ir día a día", indicó Nadal. "Esto solo ha sido un partido".