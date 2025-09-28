Náutico Rada Tilly derrotó en suplementario a La Fede

El “Aurinegro” se impuso 97-95 en el marco de la cuarta fecha de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet.

Un doble convertido más libre de Alejandro Ivetich en los últimos segundos, le permitió a Náutico Rada Tilly vencer -en tiempo suplementario- a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia por 97-95, en el marco de la 4ª fecha del Torneo Prefederal de básquet masculino.

El partido, que se jugó este sábado en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, había terminado igualado en 83 al finalizar el tiempo regular, a raíz de un triple anotado por Catriel Aredes, base del dueño de casa.

En el “Aurinegro”, que ahora es escolta, descolló el “Rusito” Ivetich, goleador del partido con 38 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. También fueron clave los aportes de Tomás Musotto (19 tantos, 12 rebotes y 2 recuperos) y del pivote Diego Romero (15 unidades, 12 rebotes, 4 asistencias y 2 tapas).

Por el lado del “Bordó”, se destacaron Aredes (26 puntos, 10 rebotes), Luis Alderete (25 tantos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperos y una tapa) y Emanuel Ferreyra (21 unidades, 5 rebotes y 4 pases gol).

Tras la anotación de Ivetich en el final -doble y libre-, en la reposición, Ferreyra marcó de tres puntos, pero no le alcanzó al dueño de casa.

HURACAN SIGUE FIRME

Por su parte, en la zona del Valle, Huracán de Trelew logró su cuarta victoria en fila lo que le permite seguir en lo más alto de la tabla.

En ese contexto, el puntero de la Zona Sur Patagonia le ganó de local a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 82-59, y de esa manera se mantiene como único invicto del torneo.

En el “Globo” trelewense, sus mejores vías de gol fueron Francisco Torres (17 puntos, 5 rebotes, 2 recuperos, 1 tapa y 12 asistencias), Matías Rosas (14 tantos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapas), y Santiago Williams (11 unidades).

Por el lado de Ferro, los mejores fueron Bruno Marani (15 puntos, 3 rebotes y 3 recuperos) y Joaquín González (14 tantos y 2 recuperos).

Este domingo, mientras tanto, volverán a verse las caras, pero será desde las 20 en el gimnasio Mariano Riquelme de Madryn.

Por su parte, el lunes, Náutico irá hasta Kilómetro 8 para medirse en el gimnasio Cemento Comodoro con el local Petroquímica.

……………….

Panorama

SABADO 27 – 4ª fecha

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 95 (83) Náutico Rada Tilly 97 (83).

En el gimnasio Atilio Viglione - Trelew

- Huracán 82 / Ferrocarril Patagónico 59.

DOMINGO 28 – 5ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme - Puerto Madryn

20:00 Ferrocarril Patagónico vs Huracán.

LUNES 29

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly.

………..

Torneo Prefederal – Zona Sur Patagonia

Equipos Pts J G P

Huracán (T) 8 4 4 0

Náutico (RT) 7 4 3 1

La Fede (CR) 6 4 2 2

Ferro (PM) 5 4 1 3

Petroquímica (CR) 4 3 1 2

Hispano (RG) 3 3 0 3