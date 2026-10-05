Náutico Rada Tilly se coronó campeón del Regional de Clubes "A" Sub 16 de hockey

El elenco “Aurinegro” logró así la clasificación al Nacional de Clubes de la categoría por primera vez para la Asociación Austral.

El equipo Sub 16 de Náutico Rada Tilly se consagró campeón del Regional de Clubes (CRC) “A” de Damas, disputado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y obtuvo la clasificación al Nacional de Clubes de la categoría por primera vez para la Asociación Austral de Hockey (AAH). Emilia Buzzi fue la mejor jugadora del torneo y de la final ante La Barranca de La Pampa. Chenque RC fue subcampeón del CRC “B” cayendo por penales ante Neuquén.

De esa manera, el hóckey de la Asociación Austral vivió un fin de semana histórico con la realización de este importante certamen jugado.

En el CRC “A”, Náutico se quedó con el título tras una gran actuación a lo largo del certamen y cerró el torneo en lo más alto del podio tras vencer a La Barranca de La Pampa por 3-1. Los Perales completó el tercer lugar.

El campeonato tuvo además un reconocimiento especial para Emilia Buzzi, de Náutico, quien fue elegida la mejor jugadora del CRC A y también mejor jugadora de la final, coronando así una actuación destacada en el camino al título. La goleadora del torneo fue compartida por Lola Sánchez Merlo (Marabunta A) y Agostina Saiz Torres (Náutico).

En el CRC B, Chenque quedó en la puerta del sueño del ascenso. Perdió la final por penales frente a Neuquén RC, luego de empatar 0-0. El tercer puesto fue para Santa Rosa RC. Entre las distinciones individuales de esta categoría, Ambar Bonvissuto (Chenque RC) fue elegida mejor jugadora, Ema Píccoli Vizcaíno (Estudiantes) fue distinguida como mejor arquera y Catalina Llorens (Neuquén RC) recibió el premio a la mejor jugadora de la final.

La competencia reunió a clubes de distintos puntos de la Patagonia y tuvo como escenario a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con la participación de Calafate Rugby Club y Chenque Rugby Club como sedes.

Para Náutico, el título representa un logro especialmente significativo: se consagró campeón regional en casa y aseguró su lugar en el Nacional de Clubes Sub 16, poniendo al hóckey de la Asociación Austral nuevamente en lo más alto de la competencia patagónica.