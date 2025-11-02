Será este domingo a las 20 en el marco de la 9ª fecha. Además, Hispano de Río Gallegos se medirá desde las 16 con Ferro de Madryn en el Socios.

Náutico recibe a Petroquímica por el Prefederal de básquet

Náutico Rada Tilly recibirá este domingo a Petroquímica por la novena fecha de la fase regular de la Zona Sur del Torneo Prefederal Masculino de básquet.

El partido, que dará comienzo a las 20, se jugará en cancha del “Aurinegro”, en donde el local buscará afirmarse en el segundo lugar, destacando que ya está clasificado para el Final Four.

Por su parte, el “Verdolaga”, se ubica último en la tabla con solo una victoria y buscará cerrar su participación de la mejor manera posible.

Mientras tanto, en el Socios Fundadores, Hispano Americano de Río Gallegos se medirá desde las 16 con Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, quien es otro de los equipos que cuenta con chances de meterse en la definición.

Ambos equipos se enfrentaron este sábado por la noche en el gimnasio Diego Simón de Km 3, con victoria para el “ferroviario”, que se impuso por 74 a 68.

En el equipo madrynense se destacaron Lucas Marani (21 puntos), Santiago Avendaño (14 tantos) y Emiliano Sombra (12 tantos, 11 rebotes, 6 asistencias y una tapa).

En los santacruceños, su mejor vía de gol fue Damián Fernández, goleador del juego con 25 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, escoltado por Leonardo Da Silva con 14 unidades y 4 recuperos y Agustín Acosta con 13 unidades, 3 recuperos y 4 pases gol.

La fase regular del Torneo Prefederal culminará este miércoles cuando Náutico reciba a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia.

…………….

Panorama

SABADO 1

En Federación Deportiva – Comodoro Rivadavia

- Hispano Americano 68 / Ferrocarril Patagónico 74.

DOMINGO 2

En el Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

- 16:00 Hispano Americano vs Ferrocarril Patagónico.

En Náutico Rada Tilly

- 20:00 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica.

MIERCOLES 5

- 21:00 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.