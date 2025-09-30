Náutico también pisó fuerte en Kilómetro 8

Náutico Rada Tilly le ganó este lunes, de visitante, a Petroquímica por 66-59 y de ese modo se afirma en el segundo puesto de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de Básquet masculino.
El partido, que se jugó en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, tuvo parciales por cuarto de juego de: 14-25, 30-34 y 39-47, los tres a favor de la visita.
En el “Aurinegro” se destacaron Yamil Jasín (21 puntos y 3 recuperos), Alejandro Ivetich (14 tantos, 7 rebotes y 4 asistencias), Tomás Musotto (8 unidades 10 rebotes y 2 pases gol) y Diego Romero (5 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias y una tapa).
Por el lado del “Verdolaga”, sus mejores valores fueron Sebastián Sosa (15 unidades, 11 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos) y Germán Azcurra (16 tantos y 2 asistencias).
De ese modo, el elenco que conduce Lucas Torres sumó su cuarta victoria en cinco presentaciones, mientras que los dirigidos por Juan Carlos Morel sufrieron la tercera derrota, en cuatro encuentros.
……………….
Panorama
LUNES 29 – 5ª fecha
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 59 / Náutico Rada Tilly 66.
SABADO 4 - 6ª fecha
En el gimnasio Atilio Viglione - Trelew
21:00 Huracán vs Náutico Rada Tilly.
En el gimnasio “Tito Wilson” - Río Gallegos
21:00 Hispano Americano vs La Fede Deportiva.
DOMINGO 5 – 7ª fecha
En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn
22:00 Ferrocarril Patagónico vs Náutico Rada Tilly.
En el gimnasio “Tito Wilson” - Río Gallegos
21:00 Hispano Americano vs Petroquímica.