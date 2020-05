Nazario Araujo, 75 años de docencia y deporte

“El hombre nació para ser libre, hacerle frente a la adversidad y reciclarse”, sostiene Nazario Araujo en un alto del día de su natalicio, que lo encuentra festejando junto a la Revolución de Mayo.

Es esa libertad que le permite a Araujo – a sus 75 años- salir a realizar su caminata diaria, que ayer eligió compartir su tramo junto a la marcha docente que se dirigía al centro desde Ruta 3 y 26.

“Más que el virus, que es importante y hay que tener cuidado, me da más pena la falta de trabajo para los jóvenes, la falta de futuro. Hoy (por ayer) hablaba con las docentes y me contaban de sus padecimientos por la falta de pago del sueldo. No sé cuánto tiempo va a seguir el gobernador con esta tesitura, porque las cosas van para mal. En Trelew y Sarmiento cerraron los Institutos de Formación Docente”, reflexionó.

A sus 75 años, no es poco el afecto y las muestras de cariño que le llegaron desde distintas partes del mundo, donde a través del deporte en general. Y del atletismo en particular supo forjar amistades de todo tipo en los 30 años que estuvo activo y que lo llevó a quedar inmortalizado su nombre en un palco del Club Atlético Independiente, cuándo corría con los colores del “Diablo” de Avellaneda.

“Uno es un agradecido a la vida y al ser supremo. Creo que solo él sabe el día y la hora que uno partirá de este mundo. Por eso no tengo miedo acerca de lo que estamos viviendo. Sí soy consciente y me hago cargo de mis acciones. Repito: el hombre nació para ser libre, yo por eso no me privo de mi caminata. Y busco, a mi manera, hacerme mi espacio para poder caminar”.

La tecnología lo supera, por eso Araujo le pide a su nieto o a sus alumnos que le lean los distintos mensajes de afectos a través de las redes.

“Hoy estamos viviendo una semi-libertad por la pandemia que pasamos. Pero esto no va a ser para siempre. Ya desde el Génesis se produjeron catástrofes, la conquista de América con todo lo que significó para los nativos y las grandes guerras. Y así y todo la humanidad supo salir adelante”, recalca.

En ese sentido, la actualidad no se le presenta muy prometedora. “Hace tiempo que estamos viviendo otra crisis, que son los miles de jóvenes que no encuentran un trabajo con secundario completo. Eso es complicado, muchos ya vienen ‘sobreviviendo’ hace rato. Y con la pandemia muchos han perdido su trabajo o no pueden trabajar. Eso es triste. Yo ya estoy de vuelta, pero a mis 75 años me apena la falta de futuro y oportunidades. La gente pide trabajar”.

Respecto a la pandemia y los deportistas que se acercan a pedirle un consejo o hacen catarsis, expresa “si a uno le gusta el deporte y moverse, de una u otra manera va a encontrar la forma de disfrutar de ello. No se pueden quedar en la queja acerca de lo que estamos pasando. Por supuesto que no es fácil, pero si algo te apasiona le encontrás la forma para llevarlo a cabo”.