Nene de 11 años jugaba Free Fire y fue acosado por tres hombres

Un caso de grooming, el cual habría arrancado a partir de un popular juego de internet, sacude a la provincia de Salta. Según reveló una joven a través de su cuenta de Twitter, su sobrino, un nene de 11 años, era acosado por tres hombres, los cuales lo captaron mediante el juego Free Fire.

La situación se descubrió luego de que la joven, con una discusión de por medio, revisara el celular del preadolescente, lo cual desató un caos en su casa.

“No quiero tener hijos y ayer me dio más miedo aún pensarlo. Tengo a mi sobri en casa, otra vez. Nos enojamos con él porque le contestó mal a su abu, o sea a mi mamá. Lo quisimos poner a leer/estudiar un ratito y seguía con sus malas respuestas, entonces le quité el celu. No le di importancia por un ratito, pero luego me le acerco y le hablo bien para decirle que contestar así está mal y toda la cosa. Me terminó pidiendo disculpas a mí, a mi mamá, a mi hno y todo bien”, arrancó su relató la joven, el cual rápidamente se viralizó en las redes.

En este sentido, la joven aclaró que todo comenzó por el consejo de un youtuber, el cual manifestaba que las mujeres conseguían más regalos que los hombres, por lo cual le recomendaba a los hombres crear avatares femeninos. “Vio que un youtuber sostenía que a las mujeres les regalaban skins, diamantes y cosas por el estilo, que si eras varón, podías hacerte pasar por mujer así obtenías todo eso más fácil. Así lo hizo”, comentó.

“Me encamino a buscar su celu para dárselo y para mi sorpresa tenía contraseña, 11 años tiene. Me dice que su papá (mi hno mayor, el culpable de que se sienta solo, no estudie, sea atrevido, etc) le enseñó que el celular es personal. Otra vez la charla. Le explico que para los grandes sí, por un montón de cosas, pero para los chicos no es personal. Le digo que espere que en seguida se lo devolvía. Me voy a mi pieza y me pongo a ver su historial: TODO ERA PORNOGRAFÍA! TODO! Todos los días! Y tenía en el buscador cosas re raras como mujeres narcotraficantes, como hacer droga casera, hombres de poder y así. Me quedé en shock”, continuó su relato, completamente indignada.

En ese punto, se enteró que el nene se hizo pasar por una chica llamada Luci, por lo que comenzó a hablar con tres hombres. Buscando convérselos de su identidad, intercambió imágenes de su hermana, una joven de 18 años. Seguros de que se trataba de una mujer, estos hombres le llegaron a pedir fotos desnudo e incluso intentaron obtener su dirección.

“Pero eso no fue lo peor. Cuando ya me resigno y quiero ir a hablar con él nuevamente, se me da por revisarle el wapp. Se escribía con hombres! 3. Había uno en particulpar, el más insistente, que le pedía fotos y audios. Me puse a revisar todo! Leí desde el principio, me temblaba el cuerpo al leer. ‘Mi amor te amo’, ‘vos ya tuviste relaciones?’, ‘pasame fotos de tu colita’ y así todo. ‘Como se llama tu barrio?’, ‘Ah, mira. Y cuál es la numeración mi amor?’. Mi corazón se hacía pedazos. Esa conversación arrancó en noviembre y me empiezo a dar cuenta que todo inicia en el jueguito free fire. Para mi sorpresa, mientras seguía viendo el tipo empieza a escribir y como no contestaba empieza a llamar. No sabía qué hacer y era insistente. Atiendo y era voz de grande”, señaló y agregó: “Corto. Insultaba por mensajes. Mi sobrino se hacía pasar por una nena de 15 años "Luci" y en algún momento llegó a pasarle fotos de su hermana, mi sobrina de 18 años. El tipo contestaba con fotos en pija. Me re desesperé. Incluso tenía una foto de perfil que decía "Luci te amo"… Le hablé de cómo había puesto en peligro su integridad y la de su hermana. Le mencioné todos los peligros de la red. Tuve que hacer referencia a pedofilia, secuestros, violación, trata de personas, todo! Le dije que no era su culpa pero que todo era muy grave”.

Sobre el final de su hilo, la joven hizo referencia a la importancia de cuidar a los niños en las redes sociales. “Es re necesario estar al pendiente de lo que ven lxs menores en las redes, fijarse con quién hablan y por qué. Llevar un dialogo con ellxs, explicarles los peligros, etc, etc. Por suerte esto no terminó en una desgracia, pero por favor, fíjense”, sentenció.

La joven aclaró que ya comenzó a asesorarse con personas de Salta capital y que sus sobrinos están protegidos.