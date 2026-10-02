Néstor Girolami fue el mejor del TCR South America en Posadas

El piloto argentino resultó el más rápido del shakedown y comenzó de la mejor manera en una etapa que definirá a los candidatos al título.

Bradesco TCR South America inició oficialmente su actividad en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, escenario que este fin de semana recibe la octava fecha de la temporada y la carrera cien en la historia de la categoría. En la primera salida a pista, Néstor Girolami fue el piloto más rápido del shakedown y comenzó de la mejor manera en una etapa que definirá a los candidatos al título.

El argentino del Hyundai Elantra N #29 marcó 1:34.245 y quedó al frente del shakedown. Joaquín Cafaro, con otro Hyundai, terminó segundo a 0.752s, mientras que Fabricio Pezzini fue tercero con 1:35.165. Juan Manuel Casella, Tiago Pernía, Raphael Reis y Camilo Trappa completaron las primeras posiciones, con menos de 1.2 segundos de diferencia respecto del líder.

La novedad del día fue que Nelson Piquet Jr. no estará presente este fin de semana. La ausencia del piloto brasileño se debe a compromisos asumidos previamente dentro de su calendario deportivo, que finalmente no pudieron ser compatibilizados con la fecha del campeonato sudamericano. Para mantener la participación del auto, Honda Racing confirmó al local, Carlos Okulovich como reemplazante.

Esta primera actividad permitió a los protagonistas tomar las primeras referencias del trazado y comenzar a trabajar en la puesta a punto de cara a las sesiones oficiales que se desarrollarán durante el fin de semana.

La actividad oficial continuará este domingo con los entrenamientos oficiales por la mañana y la clasificación desde las 16. El domingo queda reservado para las dos competencias habituales del reglamento de TCR, siendo la primera a las 10 y la segunda desde las 13, con la grilla invertida de los primeros diez de la qualy.

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SHAKEDOWN

1. Néstor Girolami #29 – Hyundai Elantra N TCR – 1:34.245

2. Joaquín Cafaro #8 – Hyundai Elantra N TCR – 1:34.997

3. Fabricio Pezzini #9 – Lynk & Co – 1:35.165

4. Juan Manuel Casella #60 – Cupra León – 1:35.185

5. Tiago Pernía #85 – Honda Civic Type R TCR – 1:35.197

6. Raphael Reis #77 – Cupra León – 1:35.199

7. Camilo Trappa #27 – Hyundai Elantra N TCR – 1:35.368

8. Leonel Pernía #1 – Honda Civic Type R TCR – 1:35.478

9. Enzo Gianfratti #19 – Cupra León – 1:35.624

10. Juan Ángel Rosso #16 – Lynk & Co – 1:35.671

11. Nicolás Fuca #3 – Lynk & Co – 1:35.673

12. Gabriel Moura #86 – CUPRA – 1:35.739

13. Fabián Yannantuoni #5 – Lynk & Co – 1:36.012

14. Bruno Massa #20 – Cupra León – 1:36.227

15. Adrián Chiriano #88 – Honda Civic Type R TCR – 1:36.312

16. Carlos Okulovich #83 – Honda Civic Type R TCR – 1:37.077

17. Enrique Maglione #15 – Audi RS 3 LMS – 1:37.097

18. Gabryel Romano #56 – Hyundai Elantra N TCR – 1:37.929

19. Sebastián Quirno #11 – Peugeot 308 TCR – 1:38.663.