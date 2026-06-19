Néstor Girolami hizo la pole y larga adelante la carrera nocturna del TCR South America

El piloto argentino se quedó con lo mejor en la clasificación y arranca este viernes a la noche desde el primer lugar en el Autódromo Internacional de Cuiabá.

La cuarta fecha de 2026 de Bradesco TCR South America, que marca el evento 50 en la historia de la categoría, comenzó a tomar temperatura en el Autódromo Internacional de Cuiabá con la clasificación diurna que tuvo a Néstor Girolami como el mejor. El argentino se aseguró la pole position para la primera carrera del fin de semana, que se disputará este viernes desde las 22:15 horas.

Al mando del Hyundai Elantra N TCR #29 del Hyundai MSA, “Bebu” Girolami marcó un tiempo de 1m50s089 y superó por apenas 88 milésimas al brasileño Raphael Reis del Cupra Leon #77 del W2 Pro GP. Por detrás de ellos se ubico el trio de Honda con Nelson Piquet Jr. en el tercer lugar, Tiago Pernía en cuarto y Leonel Pernía en quinto.

Pedro Cardoso finalizó sexto, mientras que el líder entre los pilotos Junior fue Camilo Trappa, séptimo en la general. Fabián Yannantuoni y Juan Angel Rosso, ambos con los Lynk & Co del Paladini Racing, completaron los nueve primeros puestos, seguidos por Erick Schotten que se ubicó en el décimo lugar, lo que le dio la “pole” para la segunda carrera.

Luego de la clasificación se modificó la grilla de la primera competencia por tres cambios de motor. Piquet Jr, Schotten y Maglione penalizaron doce posiciones y ahora partirán desde el décimo quinto, vigésimo y vigésimo primero, respectivamente.

Con la clasificación definida, la actividad continuará con la primera carrera del fin de semana, programada para las 22:10, en el marco del espectacular escenario de carreras nocturnas que presenta la visita del TCR South America a Cuiabá.

La actividad en pista continuará y terminará este sábado con la segunda competencia que será desde las 17:10.

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Clasificación

1. Néstor Girolami (Hyundai MSA) – 1:50.089

2. Raphael Reis (W2 Pro GP) – 1:50.177

3. Nelson Piquet Jr. (Honda Racing) – 1:50.205

4. Tiago Pernía (Honda Racing) – 1:50.242

5. Leonel Pernía (Honda Racing) – 1:50.448

6. Pedro Cardoso (G Racing Motorsport) – 1:50.586

7. Camilo Trappa (Hyundai MSA) – 1:50.588

8. Fabián Yannantuoni (Paladini Racing) – 1:50.949

9. Juan Ángel Rosso (Paladini Racing) – 1:50.991

10. Erick Schotten (W2 Pro GP) – 1:51.118

11. Gabriel Moura (Cobra Racing Team) – 1:51.438

12. Bruno Massa (G Racing Motorsport) – 2:17.687

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13. Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport) – 1:51.624

14. Gabryel Romano (Hyundai MSA) – 1:51.663

15. Nicolás Fuca (Paladini Racing) – 1:51.678

16. Joaquín Cafaro (Uruguay Racing Team) – 1:51.780

17. Fabricio Pezzini (Paladini Racing) – 1:52.273

18. Adrián Chiriano (Honda Racing) – 1:52.897

19. Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team) – 1:52.940

20. Jorge Martelli (Cobra Racing Team) – 1:53.210

21. Enrique Maglione (Uruguay Racing Team) – 1:54.252