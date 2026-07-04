Newbery espera no pasar apuros ante USMA

Este domingo, el líder visita al penúltimo, mientras que el escolta Saavedra tiene un duro choque en el “Parque” contra la CAI, que lo sigue a tres puntos.

Se disputará este domingo la 16ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder Jorge Newbery visitará a Unión San Martín Azcuénaga, que ocupa el penúltimo escalón y espera dar el golpe en su casa. Será el único partido que se jugará a las 13:00, ya que el resto irá desde las 15:00.

General Saavedra, que resignó la cima en la jornada pasada (quedó a un punto), será anfitrión de la Comisión de Actividades Infantiles, que lo sigue a tres unidades y pretende continuar en la conversación.

En la misma posición que la CAI está Rada Tilly, que visitará a un Próspero Palazzo alejado de las principales posiciones.

Huracán, a cinco puntos del primer puesto, recibirá Petroquímica en el estadio municipal. También jugarán Argentinos Diadema-Deportivo Sarmiento y Deportivo Portugués-Laprida.

Programa 16ª fecha A

DOMINGO A LAS 13:00

- USMA vs Jorge Newbery.

Cancha: USMA.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

DOMINGO A LAS 15:00

- Deportivo Portugués vs Laprida.

Cancha: Portugués.

Arbitro: Diego Schooff.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Sarmiento.

Cancha: Diadema.

Arbitro: Luis Fimiani.

- Próspero Palazzo vs Rada Tilly.

Cancha: Palazzo.

Arbitro: Carlos Rujano.

- General Saavedra vs CAI.

Cancha: Saavedra.

Arbitro: Carlos Quintana.

- Huracán vs Petroquímica.

Cancha: Estadio Municipal.

Arbitro: Lucas Bres.