Newbery espera no pasar apuros ante USMA

Se disputará este domingo la 16ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder Jorge Newbery visitará a Unión San Martín Azcuénaga, que ocupa el penúltimo escalón y espera dar el golpe en su casa. Será el único partido que se jugará a las 13:00, ya que el resto irá desde las 15:00.
General Saavedra, que resignó la cima en la jornada pasada (quedó a un punto), será anfitrión de la Comisión de Actividades Infantiles, que lo sigue a tres unidades y pretende continuar en la conversación.
En la misma posición que la CAI está Rada Tilly, que visitará a un Próspero Palazzo alejado de las principales posiciones.
Huracán, a cinco puntos del primer puesto, recibirá Petroquímica en el estadio municipal. También jugarán Argentinos Diadema-Deportivo Sarmiento y Deportivo Portugués-Laprida.
Programa 16ª fecha A
DOMINGO A LAS 13:00
- USMA vs Jorge Newbery.
Cancha: USMA.
Arbitro: Marcelo Ugarte.
DOMINGO A LAS 15:00
- Deportivo Portugués vs Laprida.
Cancha: Portugués.
Arbitro: Diego Schooff.
- Argentinos Diadema vs Deportivo Sarmiento.
Cancha: Diadema.
Arbitro: Luis Fimiani.
- Próspero Palazzo vs Rada Tilly.
Cancha: Palazzo.
Arbitro: Carlos Rujano.
- General Saavedra vs CAI.
Cancha: Saavedra.
Arbitro: Carlos Quintana.
- Huracán vs Petroquímica.
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Lucas Bres.