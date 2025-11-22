Newbery recibe a Camioneros y CAI visita al CEC de Trelew

Este domingo desde las 16 se juega la sexta y última fecha de la fase inicial de la Zona 11 del Torneo Regional Federal Amateur.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Camioneros de Caleta Olivia, mientras que su coterráneo Comisión de Actividades Infantiles, visitará a Club Empleados de Comercio de Trelew, por la última fecha de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El “Lobo”, que ya está clasificado para la siguiente ronda, jugará justamente con la tranquilidad de haber logrado el primer objetivo, pero ahora punta a terminar primero en el grupo.

Por su parte, Camioneros sumó un solo punto en el certamen y buscará terminar de la mejor manera su participación en el Regional, aunque sabe que es difícil ganar en “La Madriguera”.

El partido dará comienzo a las 16 y tendrá una terna arbitral de Viedma, conformada por Agustín Linares, como juez principal, mientras que Fernando Calvo y Gonzalo Linares serán los asistentes de línea.

Cabe destacar que en caso de un triunfo, Newbery no solo quedará primero en el grupo sino que además, clasificará de manera directa a la tercera fase.

Mientras tanto, en Trelew, la CAI, que depende de sí mismo para avanzar a la próxima instancia, visitará al CEC de Trelew, que también pelea por la clasificación. El árbitro del partido, que también arrancará a las 16 y se jugará en el estadio 26 de Septiembre, será Kevin Bustos, quien estará acompañado por Hernán Perotti y Juan Cruz Aispuro, todos de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.

………………

Programa de la 6ª fecha

DOMINGO 23

- Jorge Newbery vs Camioneros.

Arbitro: Agustín Linares (Viedma).

Asistentes: Fernando Calvo (Viedma) y Gonzalo Linares (Viedma).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.

- Club Empleados de Comercio vs CAI.

Arbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego).

Asistentes: Hernán Perotti (Coronel Dorrego) y Juan Cruz Aispuro (Coronel Dorrego).

Cancha: 26 de Septiembre.

Hora: 16.