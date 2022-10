Newell's y Arsenal quedaron a mano en Rosario

Newell’s Old Boys y Arsenal de Sarandí empataron este martes sin goles en Rosario en uno de los partidos que se jugaron en el marco de la 23ª fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Coloso Marcelo Bielsa, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien expulsó a poco del final del primer tiempo al ecuatoriano Djorkaeff Reasco, jugador del equipo rosarino.

A lo largo de los primeros 45 minutos, el conjunto rosarino jugó en campo rival, pero no estuvo preciso en los últimos metros, por lo que no generó chances concretas de gol. Los dirigidos por Leonardo Madelón, por su parte, apostaron a atacar mediante contragolpes, pero no contaron con muchas posibilidades para hacerlo.

Sin embargo, en un primer tiempo en el que poco pasaba, el atacante ecuatoriano Djorkaeff Reasco fue expulsado por un supuesto golpe a Alejandro Medina. Tras ser amonestado a los 13 minutos, el árbitro le mostró la roja tras la acción con el arquero visitante y, como se trataba de la segunda amarilla, el VAR no pudo intervenir.

En el complemento, Arsenal no pudo aprovechar el hombre de más y, con el ocrrer de los minutos, perdió el protagonismo que tuvo en los primeros minutos. Newell's, al igual que en la primera parte, tuvo el control de la pelota, pero no la creatividad necesaria en el tramo final de la cancha para llegar con peligro al arco adversario.

Con este resultado, la Lepra alcanza los 33 puntos se posiciona en la décima posición. Además, continúa afianzándose en la tabla anual, en busca de un cupo en la próxima Copa Sudamericana. Por otro lado, el Arse continúa en el fondo de la tabla -24°- con sus 24 unidades.

.................

Síntesis

Newell’s 0 / Arsenal 0

Newell’s: Lautaro Morales; Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Cristian Lema y Marco Campagnaro; Pablo Pérez y Juan Sforza; Francisco González, Djorkaeff Reasco y Juan Garro; Juan Manuel García. DT: Adrián Coria.

Arsenal: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gastón Goñi, Joaquín Pombo y Damián Pérez; Julián Navas, Mauro Pittón, Brian Rivero y Joaquín Ibáñez; Sebastián Lomónaco y Juan Apaolaza. DT: Leonardo Madelón.

Cambio PT: 22’ Leonardo Marchi x Pérez (A).

Cambios ST: 11’ Alexander Díaz x Apaolaza (A) y Facundo Kruspzky x Rivero (A), 19’ Lucas Brochero x Navas (A) y Juan Peinipil x Lomónaco (A), 26’ Guillermo Balzi x Pérez (N), 29’ Luciano Cincolani x González (N), 43’ Marcos Portillo x Jacob (N), 44’ Armando Méndez x Garro (N).

Amonestados: Chimino, Navas, Brochero (A).

Incidencias PT: 44’ expulsado Reasco (N) por doble amarilla.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

.