Neymar le dio su apoyo a Jair Bolsonaro

El próximo domingo 2 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil y Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, recibió un apoyo especial de Neymar Jr, una de las máximas figuras del seleccionado brasileño de fútbol que competirá en el Mundial de Qatar 2022.

Con un video que se viralizó en las redes sociales, Neymar cantó uno de los jingles de campaña del líder de ultra derecha, quien competirá mano a mano con Luiz Inácio Lula Da Silva en los comicios. “Vota, vota y confirma: 22 es Bolsonaro”, expresó el futbolista de 30 años que milita en el París Saint Germain de Francia.

Pocos minutos después del mensaje de apoyo de Neymar a Bolsonaro, el actual mandatario de Brasil le agradeció al jugador en su cuenta en Twitter, acompañado de un mensaje en el que promueve su reelección y el sexto título mundial del seleccionado verdeamarelo en Qatar 2022. “Gracias Neymar Jr”, escribió el presidente.

No es la primera vez que el 10 del equipo de Tité le brinda su respaldo a Bolsonaro. Ney se encontró en 2019, durante la Copa América, con la máxima autoridad de Brasil y se abrazaron en la previa a la semifinal ante Argentina, en Belo Horizonte.

Embed Neymar publicó un video en apoyo a Bolsonaro (ya había manifestado su apoyo en las elecciones pasadas, no es nada nuevo). Lo hizo con la canción de la campaña: "Vota e confirma: 22, é Bolsonaro!". pic.twitter.com/cpx2paBuSu — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 29, 2022

La publicación de Neymar en su cuenta de Tik-Tok con 8,1 millones de seguidores se dio un día después de enviarle un video a Bolsonaro en agradecimiento por visitar la sede del Instituto Neymar Jr, un centro para niños fundado por el ex jugador del Santos en Praia Grande, una comunidad desatendida en el estado de San Pablo.

El video de este jueves de la máxima figura de los pentacampeones del mundo rompió con el silencio de los futbolistas de la selección de Brasil, cuya popularidad cayó en picada en los últimos años, sobre la polarizada elección presidencial en el gigante sudamericano.

“Presidente Bolsonaro”, le dijo Neymar en un video publicado por el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria. “Le agradezco su ilustre visita. Desearía estar allí; desafortunadamente estoy muy lejos. Pero estaré con usted en la siguiente. Estoy muy feliz porque usted está allí”.

“Le agradezco su apoyo, como siempre. Usted sabe que estoy muy orgulloso de usted”, respondió Bolsonaro a Neymar.

Neymar jugó el martes en la victoria de Brasil por 5-1 sobre Túnez, en París, en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo en Qatar. El astro anotó uno de los goles, de penal.

Durante la pandemia de COVID-19, el delantero había insinuado en sus cuentas de redes sociales que ya no iba a apoyar a Bolsonaro, quien no está vacunado contra el coronavirus y se enorgullecía de no cumplir los protocolos de salud mientras la enfermedad se propagaba. Más de 680.000 personas murieron a causa del virus en Brasil.

Por otra parte, Neymar da Silva Santos, el padre del futbolista y su agente, también celebró la visita de Bolsonaro en sus cuentas en redes sociales.

Fuente: Infobae