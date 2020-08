Nicolás Laprovítola se queda en Real Madrid

El base argentino de Real Madrid, Nicolás Laprovíttola, aclaró este viernes que se quedará en la institución madrileña tras las diferentes ofertas recibidas y la posible salida de su compatriota Facundo Campazzo a la NBA de los Estados Unidos.

"Me quedo en Real Madrid y eso es lo que quería. Tengo un año más de contrato y me alegra completarlo", explicó el ex Lanús.

"Al hacer un balance, creo que fue un primer año de adaptación a un equipo muy grande, fue un cambio muy grande para mí. Estar en un equipo como el Juventud de Badalona (su anterior club) que tenía mucho tiempo el balón en la mano. Era el jefe, el líder, era la persona que llamaba la atención. Y llegar a un equipo lleno de estrellas, era un rol más secundario, en el que tenía que acomodarme y creo que fue un primer año de adaptación en muchas cuestiones, en muchos sentidos", reflexionó.

De hecho, el basquetbolista reconoció que estuvo "cerca" de irse tras una charla con el entrenador, Pablo Laso, pero le dejó las cosas "claras" luego.

"Creo que nos costó el tema de la pandemia, se dieron las cosas así y hay que prepararse para la temporada que viene y jugar ya desde el principio con todo", lamentó sobre la temprana eliminación en la Liga Endesa, en la que Baskonia fue el campeón.

"No estuvo bueno vivir en una burbuja, no está bueno que le quiten la libertad a nadie, entonces eso fue duro", cerró Laprovíttola en una nota con UcU radio.