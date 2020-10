No hubo sesión ante la protesta de los gremios

Referentes de la Asociación de Personal de Empleados Legislativos (APEL) y de otros gremios estatales argumentaron que la sesión semipresencial de este jueves era “ilegal” porque no se contaba con taquígrafos. Por ello irrumpieron en el recinto legislativo y no permitieron la realización de la sesión. En paralelo, hubo otras movilizaciones en Rawson y Trelew.

En la Legislatura estaban su titular, el vicegobernador Ricardo Sastre, y un puñado de legisladores del valle, mientras lo de Comodoro se habían conectado en forma remota.

“Es muy poco serio. Solo iban a tratar el tema de Javier Alvaredo para designarlo presidente del Banco Chubut, mientras la provincia se incendia. Vinimos a plantearle a Ricardo Sastre que no se podía sesionar. No somos golpistas, si no que pedimos que las cosas se hagan como corresponde. ¿Por qué no venir a cubrir sus bancas en forma presencial?”, se preguntó Patricia Mariezcurrena, del Sindicato de Obreros Y Empleados de la Administración Pública (SOYEAP).

“El Gobierno no está haciendo nada bien. No paga los sueldos y solo pedíamos una reunión para intercambiar ideas. Hoy la provincia está pasando una situación muy crítica. Desde enero venimos con esto. Hablamos de casi tres meses sin cobrar, igual que el aguinaldo. La gente no da más”, acotó la dirigente gremial en LaCienPuntoUno.

En tanto, el diputado oficialista Roddy Ingram –hoy radicado en Playa Unión- sostuvo en LaCienPuntoUno que “creo que los derechos de uno terminan cuando empiezan los de los demás. Se tiene que permitir la sesión. Apoyo el reclamo de los trabajadores, pero de ahí a que no nos permitan trabajar es otra cosa. Sabíamos que por la Covid era imposible sesionar en forma presencial, sobre todo por los diputados de Comodoro y Madryn; entonces nos parecía un despropósito. Estaba el tema de la dirección del banco y otros ingresos de proyectos que tienen que tomar estado parlamentario. Lamentablemente no se pudo sesionar. Entiendo a Angel Sierra (titular del gremio APEL) porque si hoy sesionamos esto significaría seguir con sesiones online donde no se necesitan empleados”.