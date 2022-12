"No quiso jugar para España y me salvó la vida"

Ados días de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el primer entrenador de Lionel Messi en las juveniles de la Albiceleste, Hugo Tocalli, recordó la incertidumbre que vivió cuando se enteró que el combinado de España lo quería y agradeció que La Pulga haya elegido vestir los colores celeste y blanco.

Entre risas, Tocalli declaró, en un diálogo con Futurock, que no estaría en Argentina si Lionel Messi hubiera jugado para España y agregó: "Creo que me tiraban a un pozo. Si nos robaban un jugador a mí y a José (Pekerman) nos moríamos. No quiso jugar para España y me salvó la vida. La incertidumbre se creó cuando fuimos a jugar un Mundial Sub-17 y nos enteramos que España lo quería. Nosotros vimos videos en los que veíamos videos con su velocidad y le pedimos a Omar Souto (administrativo de AFA) que lo localice lo antes posible".

"Es una locura linda, una locura total, pero de alegría. No pude verlo a Martín (Tocalli) todavía, aunque cuando hablamos me dijo que no creían lo que era. Se ve un compañerismo tremendo, un enorme grupo de trabajo y el entrenador sacó al que debía sacar y poner al que debía poner. Por eso se llegó a donde se llegó. Se notó respeto del grupo al DT y viceversa", sentenció el padre de Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección Argentina, y llenó de elogios al entrenador Lionel Scaloni.