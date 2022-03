"No sé por qué es jueza de Familia si no le interesan los chicos

Paula Goitea decidió hacer público su caso tras conocer los testimonios de otros padres que tienen serios problemas para vincularse con sus hijos por decisiones del Juzgado de Familia N°2, a cargo de Guillermina Sosa.

“La misma jueza que no les da solución a los padres que no pueden ver a sus hijos es la que no quiere firmar para que cobre lo que por ley le corresponde a mi hija” expresó la madre a El Patagónico.

Goitea denunció que cuando su hija tenía 3 años le inició un juicio de manutención al padre de la menor y que “después de varios años” lo ganó. Hoy la menor está a punto de cumplir 11 años.

Hace tres años que la Justicia le dio la razón –afirmó-, pero hasta este momento no pudo cobrar un solo peso. Señaló que la jueza Sosa “dijo que a ella no le correspondía firmar un papel; siempre había trabas”.

Tras no tener respuestas concretas del Juzgado de Familia, “mi abogado tuvo que mandar un oficio a la Cámara de Apelaciones, donde le confirmaron que ella (la jueza de Familia Guillermina Sosa) sí tenía que firmar; es lo último que supe y tuve que ir yo personalmente al Juzgado”.

Acotó que “fui el día 17 de noviembre; ella tenía el papel mío que se llama ‘despacho’ y yo fui antes de que empiece la feria y todavía no lo había firmado”.

Sostiene Goitea que “lo único que debe hacer” la titular del Juzgado de Familia Nº 2 es “firmar para liberar el dinero y que me lo depositen a una cuenta judicial y, a través de mi abogado, me lo acrediten a mi cuenta personal. Es solo una firma y hace tres años y medio estoy detrás de ella para que lo firme”.

Ante su situación y la de otros padres comodorenses, la denunciante acusó: “sinceramente no sé por qué es jueza de Familia si a ella no le interesan los chicos” y criticó que la misma “no se quiere hacer cargo del lugar en el que está, donde se tiene que hacer cargo de la niñez; de que el niño este bien; de que reciba lo que le corresponde”.

Hasta este momento la mujer solo cuenta con el ingreso de la cuota alimentaria. “No peleo nada que no sea mío. Es algo que le corresponde por ley a mi hija que me dice: `¿mamá, me puedo comprar zapatillas?´, a lo que le digo que si las compro no puedo comprar las cosas del colegio”.

Es que, “más allá de que trabajo, de que llevo una casa adelante, no llego a fin de mes y ella (la hija) tiene incautada su plata en el Juzgado por una mujer que no quiere firmar”.

La madre cuestionó la actitud de la titular del Juzgado de Familia Nº 2. “Ella tendría que ponerse en el lugar de los niños porque son ellos los que sufren; nosotros los grandes, no”.

“Ojalá la Cámara de Apelaciones la sacara a la jueza y pusiera una persona que realmente se interese por los niños que padecen día a día esto”, concluyó Goitea.