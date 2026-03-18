Nueva jornada integral de atención en el CAPS Moure

Se realizaron controles de oftalmología, odontología y vacunación. Son acciones destinadas a garantizar el ingreso escolar de los niños.

En continuidad con las políticas públicas impulsadas por la Municipalidad, y con el objetivo de facilitar el acceso a controles médicos esenciales, la Secretaría de Salud desarrolló este miércoles una nueva “Jornada de Ingreso Escolar” en el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) del barrio Moure, ubicado en Sabino Freile y Cayelli.

Durante la actividad, se concretaron 30 consultas en oftalmología, 60 en odontología y 30 en el área de enfermería, alcanzando a 120 niños que asistieron junto a sus familias para completar los requisitos sanitarios solicitados por el sistema educativo.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la importancia de este tipo de iniciativas “que permiten acercar el sistema sanitario a la comunidad y garantizar el acceso equitativo a controles fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población infantil”.

“Estamos trabajando fuertemente en los Centros de Salud del Municipio, llegando al territorio para poder dar cobertura a la importante demanda que tenemos desde la comunidad. Durante el día de hoy hubo una alta demanda en los turnos de todos los servicios de salud”, indicó el secretario.

En este marco, el funcionario explicó que “en las primeras dos horas de trabajo asistieron más de 60 personas para odontología, especialidad que llevó adelante la emisión de certificados bucodentales y la confección de los formularios exigidos por las instituciones educativas, además de atención por demanda espontánea. En oftalmología, en tanto, se realizaron 30 controles visuales destinados a niños a partir de los 4 años, incluyendo la evaluación correspondiente y la confección de las planillas requeridas para el ámbito escolar”.

Para finalizar, Espíndola añadió que “también concurrieron muchas personas para el servicio de enfermería y para cumplir el calendario de vacunación para niños y adultos mayores. “Se aplicaron 30 dosis, completando el calendario anual obligatorio, lo que es muy satisfactorio, ya que es muy importante que estemos vacunados”, concluyó.