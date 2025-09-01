En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 1,90% por la fórmula de movilidad, que se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Nuevo aumento para jubilados y pensionados en septiembre

Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán un bono extra de 70 mil pesos. Con este bono, el ingreso total alcanzará los 390.277,17 pesos.

Para aquellos que superen el haber mínimo, el bono será proporcional hasta llegar a esa misma cifra.

¿Cómo quedan los montos?

Jubilaciones y pensiones mínimas:

Haber: 320.277,17 pesos

Bono: 70.000 pesos

Total: 390.277,17 pesos

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Haber: 256.221,74 pesos

Bono: 70.000 pesos

Total: 326.221,74 pesos

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez:

Haber: 224.194,02 pesos

Bono: 70.000 pesos

Total: 294.194,02 pesos

Montos de asignaciones

Las asignaciones familiares también tendrán un aumento:

Asignación Universal por Hijo (AUH): 115.088 pesos

AUH por Hijo con Discapacidad: 374.745 pesos

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): 57.549 pesos

¿Cuándo se cobra?

Los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES.