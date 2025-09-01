Nuevo aumento para jubilados y pensionados en septiembre

Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán un bono extra de 70 mil pesos. Con este bono, el ingreso total alcanzará los 390.277,17 pesos.
Para aquellos que superen el haber mínimo, el bono será proporcional hasta llegar a esa misma cifra.
¿Cómo quedan los montos?
Jubilaciones y pensiones mínimas:
Haber: 320.277,17 pesos
Bono: 70.000 pesos
Total: 390.277,17 pesos
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
Haber: 256.221,74 pesos
Bono: 70.000 pesos
Total: 326.221,74 pesos
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez:
Haber: 224.194,02 pesos
Bono: 70.000 pesos
Total: 294.194,02 pesos
Montos de asignaciones
Las asignaciones familiares también tendrán un aumento:
Asignación Universal por Hijo (AUH): 115.088 pesos
AUH por Hijo con Discapacidad: 374.745 pesos
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): 57.549 pesos
¿Cuándo se cobra?
Los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES.