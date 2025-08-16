Nuevo temblor en el faldeo del volcán Hudson

El movimiento sísmico se registró la noche del viernes y tuvo una magnitud de 2,6 grados en la escala de Richter. El organismo chileno encargado de su monitoreo mantiene un nivel de alerta verde, es decir de bajo riesgo de posibles erupciones.

Un leve movimiento telúrico se registró, durante la noche del viernes, unos 63 kilómetros al sur de la ciudad chilena de Puerto Aysén, según lo informado por el Centro Sismológico Nacional de ese país.

La magnitud del temblor fue de 2,6 grados en la escala de Richter. El movimiento tuvo lugar a las 21:41 horas, en el faldeo del volcán Hudson y a una profundidad de ocho kilómetros.

La actividad sísmica en ese volcán ubicado en la región chilena de Aysén, a unos 100 kilómetros de la localidad argentina de Los Antiguos, ha vuelto a captar la atención de especialistas y autoridades tras registrarse más de 40 temblores en las últimas semanas. Sin embargo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó que la alerta técnica permanece en verde, lo que indica que la actividad se encuentra dentro de parámetros normales.

Según detalló la directora regional del Sernageomin Aysén, Andrea Aguilar, se trata de sismicidad híbrida precedida por eventos volcano-tectónicos de baja energía, vinculados al fracturamiento de rocas en el sistema volcánico. “Estamos reforzando la vigilancia del macizo y manteniendo un monitoreo constante”, señaló.

La última erupción de magnitud en ese volcán se registró en 1991 cuando el desplazamiento de las cenizas afectó incluso a Comodoro Rivadavia.