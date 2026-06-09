Obras de hormigonado en el barrio Mirador

La municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios, continúa ejecutando obras de mejoramiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Esta semana las tareas se desarrollan en el barrio Mirador, específicamente en la intersección de las calles El Salvador y Cuba, donde se avanza con la construcción de una bocacalle de hormigón.

Al respecto, el coordinador Juan Carlos Musta explicó que los trabajos habían sufrido una demora debido a las condiciones climáticas.

“No pudimos complementar antes el trabajo porque la lluvia nos complicó un poco pero ahora nos encontramos haciendo una parte de la aleta y vamos a tirar aproximadamente nueve metros cúbicos de hormigón”, detalló.

El funcionario también precisó que estas intervenciones forman parte de un plan integral de obras que se desarrolla simultáneamente en distintos sectores de la ciudad.

En ese sentido, mencionó que ya finalizaron las tareas en la calle Juana Terraz, donde solo resta la instalación de semáforos para su próxima inauguración.

Asimismo, indicó que continúan los trabajos en otros frentes, como el sector de Hielos Continentales, en coordinación con el área de Planificación.

Por otra parte hizo saber que todas las intervenciones tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular y peatonal, brindando mayor comodidad y seguridad a los vecinos.

Además, adelantó que próximamente se intervendrá la calle San Francisco, entre Malvinas Argentinas y Tierra del Fuego, una obra largamente solicitada por la comunidad.

“Es una calle muy requerida por los vecinos y va a desarticular bastante el tránsito en el sector, teniendo en cuenta que allí se encuentra el ingreso a un establecimiento educativo”, señaló.

Finalmente solicitó comprensión y colaboración por parte de la comunidad “porque el tiempo de fraguado del hormigón requiere cuidados especiales. Por el espesor que tiene la estructura, debemos esperar alrededor de 21 días para habilitar el tránsito. Después van a poder circular tranquilos por las calles”.

Fuente: Prensa Municipal